Slušaj vest

"Od danas nastavljam brend, koji je brend, ne samo u Jagodini i ne samo u Srbiji i regionu, već i u svetu. Brend Palma je moj otac izgradio do najviše lestvice, a ja taj brend nastavljam u svakom pogledu, dakle Dalibor Marković Palma", rekao je Marković.

On je dodao da ovaj brend simbolizuje ekonomski nacionalizam i nacionalni pragmatizam, kao i da je porodica smisao života.

"Brend Palma znači da je najveći patriotizam otvoriti nove fabrike, nova radna mesta, da radi svako ko želi da radi i da živi od svog rada. Znači pomoći svakome kome je potrebna podrška kroz socijalni program, a Palmin socijalni program dobio je priznanja najrazvijenijih država Evrope i sveta", naveo je on.

Dragan Marković Palma Foto: Printcreen

Marković je istakao i značaj lokalne podrške:

"Brend Palma znači da prvo dobiješ podršku svojih komšija, tamo gde živiš ti i tvoja porodica, jer te oni najbolje poznaju. Palma je u svom uvek dobijao preko 90 odsto glasova i uvek pobeđivao u Jagodini", rekao je i dodao:

"Brend Palma znači da si jednako poštovan u svom selu, u svom gradu, i u pravoslavnom, katoličkom i islamskom svetu, a tako je bilo i u Rusiji, Grčkoj, Rumuniji, Bugarskoj, u katoličkoj Austriji, Italiji, Francuskoj, Nemačkoj i u islamskom Egiptu i Turskoj. Znači da za tebe ne postoje odgovori ‘ne znam, ne mogu, a kamoli neću’. Znači da si uvek dostupan na mobilni telefon i da se svima javljaš i da si jednostavno jedan od građana. Lestvica je visoko podignuta i ja sam toga svestan, i zato nastavljam brend Palma", zaključio je potpredsednik Jedinstvene Srbije.