Slušaj vest

Tim povodom predsednik Vučić je na mreži X objavio sledeće:

- Drago mi je što sam u Indiji i što učestvujem na AI samitu...

Uz objavu dodata je i arhivska fotografija Vučića s indijskim premijerom Narendrom Modijem.  

Tokom Samita, predsednik Vučić sastaće se sa predsednicom Republike Indije Drupadi Murmu, kao i sa predsednikom Vlade Narednrom Modijem.

Planiran je i niz susreta sa svetskim zvaničnicima. 

Kurir.rs/X

Ne propustitePolitikaAUTORSKI TEKST PREDSEDNIKA SRBIJE U NAJČITANIJIM NOVINAMA U INDIJI! Vučić: Naši odnosi temelje se na međusobnom poštovanju, pred nama su izvanredne mogućnosti
profimedia-0310436552.jpg
Politika"SRPSKI NAROD JE NA SRETENJE SREO SVOJU SUDBINU" Vučić: Srbija mora da sačuva mir, bićemo pritisnuti teže i više nego ikada! Predlozi narodu u tri tačke (FOTO)
Aleksandar Vučić sretenje.jpg
PolitikaVUČIĆ URUČIO SRETENJSKA ODLIKOVANJA: Odlikovani mitropolit bački, posthumno Đuro Raca, rudar, majka petoro dece, najstariji student, Bekuta, Snežana Đurišić...
Aleksandar Vučić
Politika"SRETENJE SPAJA VERU, VITEŠTVO I USTAVOTVORNOST" Vučić izneo predloge narodu Srbije u tri tačke: Moramo da sačuvamo mir i da budemo spremni da odbranimo zemlju!
jov_3121_1771250309.JPG
PolitikaPREDSEDNIK VUČIĆ OD DANAS U INDIJI Predsednik učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji, planiran niz susreta sa svetskim zvaničnicima
Aleksandar Vučić (5).jpeg
Politika"SRBIJA MORA BITI HRABRA, SUVERENA I SNAŽNA!" Važni susreti predsednika Vučića u nedelji za nama: Snažne reči uputio na Sretenje! (VIDEO)
collage.jpg