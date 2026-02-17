Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Republici Indiji, gde će učestvovati na Samitu o veštačkoj inteligenciji.
"DRAGO MI JE ŠTO SAM U INDIJI" Oglasio se predsednik Srbije: Vučić izrazio zadovoljstvo što prisustvuje AI samitu
Tim povodom predsednik Vučić je na mreži X objavio sledeće:
- Drago mi je što sam u Indiji i što učestvujem na AI samitu...
Uz objavu dodata je i arhivska fotografija Vučića s indijskim premijerom Narendrom Modijem.
Tokom Samita, predsednik Vučić sastaće se sa predsednicom Republike Indije Drupadi Murmu, kao i sa predsednikom Vlade Narednrom Modijem.
Planiran je i niz susreta sa svetskim zvaničnicima.
