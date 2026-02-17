Borićemo se na miran i dostojanstven način

"Jutro posle čudnog dana i večeri u Novom Sadu, juče smo imali pokušaj proterivanja srpskih institucija iz Novog Sada, iz ovog dela Srbije. Napali su velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve, napali i vređali mitropolita crnogorsko-primorskog, gospodina Joanikija. Nakon scena koje smo videli na Cetinju, sada smo videli u Novom Sadu, od Bogu hvala, male grupe ljudi”, naveo je Vučević na Instagram nalogu.

On je istakao i da blokaderi pokušavaju da pokažu da je u Novom Sadu drugačija atmosfera u odnosu na ostatak Srbije i da to u stvari nije Srbija, da srpske institucije moraju biti proterane.

“Čak i one koje su vekovima stvarane ovde. Borićemo se na miran i dostojanstven način da sačuvamo Srbiju i sve njene građane, svaki pedalj naše otadžbine. Živela Srbija”, poručio je Vučević.

U Novom Sadu sinoć je na poziv studenata u blokadi i tzv. zborovova održan protest pred početak i za vreme trajanja svečane akademije povodom dva veke Matice srpske. Učesnici protesta su vređali posetioce svečane akademije i pripadnike policije i skandirali uvrede na račun predstavnika vlasti, a uvrede su uputili i partijarhu srpskom Porfiriju, kao i mitropolitu Joanikiju.