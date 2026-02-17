Slušaj vest

Ministar kulture Nikola Selaković ocenio je danas da je zviždanje, psovanje i ponižavanje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija prilikom dolaska na svečanu akademiju povodom 200. godina Matice srpske jedan od žalosnih momenata "blokaderske epizode".

"Ko misli da je tu nešto slučajno, taj ili je glup ili naivan, ili i jedno i drugo. Nije logično očekivati drugačije ponašanje onih koje vode unuk Jevrema Brkovića i Dinko Gruhonjić. Njihov minuli rad u prethodnom periodu logičnim čini ovakvo ponašanje prema velikodostojnicima SPC, na čelu sa patrijarhom srpskim", saopštio je Selaković.

Ministar podseća da su njihovi sledbenici prošle godine prekinuli Svetosavsku akademiju u Matici, zasipali fekalijama Gradsku kuću i Trg Slobode u Novom Sadu na kome je spomenik Svetozaru Miletiću, uništavali murale sa srpskim zastavama i palili zastavu Srbije u Novom Sadu, protestovali više puta protiv izgradnje crkve posvećene mučenicima stradalim u Novosadskoj raciji, "najprljavijim jezikom mržnje" govorili o gradnji hramova SPC u Vojvodini, najavljivali njihovo pretvaranje u noćne klubove i pabove, najodvratnijim rečnikom vređali našeg patrijarha, te zato ne čudi da su bili u stanju da se okupe sa namerom da unište proslavu dva veka Matice.

"Nisam pričao o nasilju nad novinarima, nad ženama, o paljenju i uništavanju prostorija Srpske napredne stranke, niti o pokušaju ubistava ljudi čiji je greh samo što drugačije misle, niti o dehumanizaciji predsednika države i njegove porodice, bez premca u našoj političkoj istoriji. Navodio sam samo primere njihovog delovanja koji dokazuju mržnju prema svemu što je srpsko, sveto, čestito i svetosavsko", rekao je on.

Dodaje da je, sa druge strane, Svečana akademija u Srpskom narodnom pozorištu bila veličanstveno oličenje dostojanstva i da je rasplamsala naš ponos svešću o velikom delu naših umnih predaka i o zalogu budućim pokoljenjima da Srpstvo jačamo prosvetiteljstvom, neumornim radom i posvećenošću pravim i trajnim vrednostima.

"Posle svega sinoć i do sada viđenog mnoge stvari su kao na dlanu jasne. Nadam se da su jasne i mitropolitu Joanikiju i iskreno mi je žao što je u Novom Sadu osetio ustaško-dukljansko bezumlje", zaključio je Selaković.