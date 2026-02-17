Slušaj vest

- Obraćam se povodom teško pojmljivih scena koje smo videli sinoć u Novom Sadu i incidenata koje smo videli. Nisam mogla da pustim da prođe još samo jedan dan i da se iz Skupštine ne oglasim i upozorim da treba konačno da se osvestimo, da su nas blokaderi doveli do toga da mi u našoj zemlji Srbiji treba na ulice da izvodimo kordone policije da se obeleži dva veka rada Matice srpske. Do toga su nas doveli blokaderi.

- Nema tu ničeg normalnog i uobičajenog. Niste vi napali Aleksandra Vučića i SNS, vi ste napali Maticu srpsku koja postoji dva veka. SPC postoji 800 godina, a to su osnove našeg društva, našeg naroda i naše državnosti.

- Vi kad napadate na Dan državnosti niste vi napali Aleksandra Vučića vi ste napali Srbiju, rekla je Brnabić dodavši da svako u ovoj zemlji na to treba da reaguje jer je to strašno i užasno.

- Scene koje smo videli u Novom Sadu ova zemlja nije videla od 1945! Do toga su nas doveli blokaderi! To što oni rade to je borba protiv Srbije

Podsetila je i na napade na Savindan i Svetosavsku akademiju, oni kad to napadaju ne napadaju Vučića nego Srbiju.

- Kakve veze nadstrešnica ima s obeležavanjem dva veka Matice srpske, i opet se vraćamo na Blokadnu kuharicu... Da dođemo do toga da nam bude normalno da patrijarh i mitropolit ne mogu da prođu jer će blokaderi da ih biju, vređaju... I mi treba da pustimo da prođe još jedan dan. To je stravično, dosta je ćutanja, mi moramo jednom da podvučemo crtu, ovo je crvena linija...

" Ljudi iz Brisela i belgijska policija nisu mogli da veruju"

- Samo dva dana pre ovoga njih 40-50 blokadera su se u Briselu okupili da spreče obeležavanje Dana državnosti, pa naravno da nam se ovo dešava. Ovi ljudi iz Manekena Pis i ljudi iz Brisela i belgijska policija nisu mogli da veruju da se neko iz neke zemlje skupi da spreči obeležavanje dana državnosti svoje zemlje...

- Zamislite, ti stranci su pozvali policiju jer nisu mogli da puste srpsku himnu koliko su ovi pištali i vrištali, jadni i namučeni blokaderi što žive u Briselu, i ti ljudi iz Manekena Pis koji nisu mogli da puste našu himnu pozvali su belgijsku policiju koja je došla i pitala ih jel imate vi prijavljen skup, kažu nemamo, i pošto ih je bilo više od troje samo su im rekli raziđite se, jer da nisu sve bi ih pohapsili...

"Ljudi, osvestite se, to je borba protiv Srbije i svega što je stub našeg naroda i državnosti"

Podsetila je na sramne uvrede i pretnje na Badnje veče i Božić da će "nas jahati, da nam je to poslednje Badnje veče..."

- Ljudi, osvestite se, to je borba protiv Srbije i svega što je stub našeg naroda i državnosti. Orkestrirana, organizovana i isfinansirana...

- I sad vas opet pitam, hoćemo li još da ćutimo ili da se osvestimo da je ovo napad na državu Srbiju! Nas su blokaderi doveli do toga da bi bilo lakše organizovati obeležavanje dva veka Matice srpske, u tuđoj zemlji, nego u Srbiji?! I mi dalje treba da ćutimo?!

- I dok se oko nas peltu vojni savezi protiv Srbije, nama se u Srbiji dešava da ne možemo da obeležimo dva veka Matice srpske, da nam pište i vrište kad treba da obeležimo Dan državnosti, da nam vređaju

- Crvena linija je pređena i mi to treba da osvestimo, sad je krajnje vreme.., Scene koje smo videli sinoć u NS kada se zviždi patrijarhu, juri mitropolit nismo videli od 1945, zašto se niko nije oglasio, čujemo ćutanje od svih drugim stranaka, zašto se ne suprotstave blokaderima i urušavanju svega što je srpska država, zašto je to uvek Aleksandar Vučić i SNS...

- Ovo je odsudna borba za Srbiju

Brnabić se zahvalila Novosađanima koji sinoćne sramne scene nisu podržali nego je blokadera bilo hiljadu i po.

- Vidite li vi ljudi šta se dešava, kada ćemo da se probudimo?!, upitala je Brnabić dodavši da ovo sve nema veze s pravom i pravdom, borbom za bolju Srbiju, s padom nadstrešnice nego da su to iskoristili da napadnu svaki stub naše državnosti na čelu sa SPC.

- Nije ovo napad na Aleksandra Vučića i SNS, oni su meta jer ne ćute!

- Šta treba da se sagnemo da nas jašete, jel to ta lepša i bolja Srbija... I kad na tim blokaderskim medijima pričate ko treba da bude u zatvoru, oni treba da budu, jel ste gospodo imali prijavljen skup, nemate? Raziđite jer ćete svi biti privedeni, to je država, to je pravni poredak, tako bi bilo u Nemačkoj, Francuskoj...

- I još jednom nije ovo napad na Aleksandra Vučića ovo je napad na Srbiju i sve srpsko!, zaključila je Brnabić na konferenciji za medije održanoj u holu Skupštine povodom sinoćnjih nezapamćenih incidenata u Novom Sadu na obeležavanju dva veka Matice srpske, najstarije kulturne insitucije u istoriji srpskog naroda.