Povodom događaja od dana 16. februara 2026. godine, kada je tokom protesta u Novom Sadu u blizini prostorija Srpskog narodnog pozorišta došlo do nasilja i fizičkog obračuna na učesnike skupa oglasilo se Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

- Više javno tužilaštvo u Novom Sadu obaveštava javnost da je navedeni događaj pravno kvalifikovan kao krivično delo Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu iz člana 344a. Krivičnog zakonika.

Tužilaštvo je naložilo policiji da bez odlaganja izvrši identifikaciju svih lica koja su učestvovala u vršenju nasilja, bez obzira ko su, kao i da preduzme sve zakonom propisane mere i radnje u cilju prikupljanja i obezbeđivanja dokaza, radi procesuiranja odgovornih lica - navodi se u saopštenju VJT Novi Sad koje je apelovalo na "poštovanje javnog reda i mira" i obaveštava javnost da će svaki vid nasilja biti zakonski sankcionisan.

Podsećamo, blokaderi su se sinoć u Novom Sadu okupili ispred SNP kako bi sprečili održavanje svečane akademije povodom 200 godina Matice srpske, pokušali su da izazovu nerede, a nasilni protest obeležilo je i sramno vređanje i zviždanje crkvenim velikodostojnicima, najviše mitropolitu Joanikiju.