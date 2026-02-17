Slušaj vest

U današnjem štampanom i onlajn izdanju najčitanije dnevne novine u Indiji - Indijan ekspres objavljen je autorski tekst predsednika SrbijeAleksandra Vučića uoči dolaska na AI (veštačka inteligencija) samit, a premijer Indije Narendra Modi podelio ga je na sopstvenoj aplikaciji.

Modi ima sopstvenu aplikaciju, dostupnu za Android i iOS korisnike, na kojoj su, između ostalog, sve važne vesti o njegovim aktivnostima, ali i pisanja medija.

Tako je i Vučićev autorski tekst osvanuo na aplikaciji, a kako to izgleda možete pogledati na slici ispod.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 1.11.08 PM.jpeg
Foto: Printscreen

U autorskom tekstu koji je izazvao ogromno interesovanje, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ocenio je da su odnosi između Srbije i Indije utemeljeni u snažnoj istoriji saradnje, međusobnog poštovanja i širenja ekonomskih veza i istakao da je Indija bila nepokolebljiva u podržavanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije, uključujući i pitanje AP Kosova i Metohije, održavajući principijelni stav nepriznavanja njenog jednostranog proglašenja nezavisnosti iz 2008. godine.

