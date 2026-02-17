- Matica Srpska im smeta jer je matica i jer je srpska. Smeta im jer je čuvala srpski identitet i u najtežim vremenima okupacije, progona i stradanja. Smeta im jer je očuvala a i danas čuva srpski identitet. Smeta organizovanoj i od spolja finansiranoj sadomarksističkoj kamarili jer im ne dozvoljava da Srbiju i srpski narod bace pod noge. Zbog toga napadaju, vređaju i pljuju, čak i srpskog Patrijarha i Mitropolita. Šta je sledeće - kamenovati Žiču, posejati "pasja groblja" po Srbiji, obnoviti rad gulaga?

Ovo nema veze ni sa vlašću, ni sa izborima, ni sa Aleksandrom Vučićem, ni sa Milošem Vučevićem, ni sa Srpskom naprednom strankom. Ovo je atak na Srbiju, ovo je crvena linija koja odvaja dobro od zla, koje odvaja državotvornost od izdaje! Jedino dobro u svemu što se dogodilo u Novom Sadu na obeležavanju 200 godina Matice Srpske je to, da se vide i spoznaju prave namere, da čak i oni koji to do sada nisu shvatali, shvate, da je jedina meta - Srbija!