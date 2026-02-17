Slušaj vest

Narodni poslanik Dane Stanojčić osudio je nasilje blokadera koje se dogodilo sinoć u Novom Sadu.

- Matica Srpska im smeta jer je matica i jer je srpska. Smeta im jer je čuvala srpski identitet i u najtežim vremenima okupacije, progona i stradanja. Smeta im jer je očuvala a i danas čuva srpski identitet. Smeta organizovanoj i od spolja finansiranoj sadomarksističkoj kamarili jer im ne dozvoljava da Srbiju i srpski narod bace pod noge. Zbog toga napadaju, vređaju i pljuju, čak i srpskog Patrijarha i Mitropolita. Šta je sledeće - kamenovati Žiču, posejati "pasja groblja" po Srbiji, obnoviti rad gulaga?

Ovo nema veze ni sa vlašću, ni sa izborima, ni sa Aleksandrom Vučićem, ni sa Milošem Vučevićem, ni sa Srpskom naprednom strankom. Ovo je atak na Srbiju, ovo je crvena linija koja odvaja dobro od zla, koje odvaja državotvornost od izdaje! Jedino dobro u svemu što se dogodilo u Novom Sadu na obeležavanju 200 godina Matice Srpske je to, da se vide i spoznaju prave namere, da čak i oni koji to do sada nisu shvatali, shvate, da je jedina meta - Srbija!

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaOGLASILO SE VIŠE JAVNO TUŽILAŠTVO NS POVODOM NASILJA BLOKADERA: Protest u blizini SNP-a kvalifikovan kao krivično delo nasilničko ponašanje
Novi Sad blokaderi
Politika"NEDOPUSTIVO JE DA SE SVEČANA AKADEMIJA PRETVORI U POPRIŠTE UVREDA, NASILJA..." Milićević: Dokaz da su protiv Srbije
0807-petar-aleksic-4.jpg
Politika"NAPAD NA CRKVENE VELIKODOSTOJNIKE DA BI PROTERALI SRPSKE INSTITUCIJE IZ NS" Vučević: Blokaderi pokušavaju da pokažu da je Novi Sad nije Srbija
Screenshot 2026-02-09 122641.png
Politika"KO MISLI DA JE TU NEŠTO SLUČAJNO, TAJ ILI JE GLUP ILI NAIVAN, ILI OBA" Selaković: Ponašanje prema mitropolitu Joanikiju žalostan momenat blokaderske epizode
IMG-20250517-WA0136.jpg