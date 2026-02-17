"LJUDI IZ BRISELA I BELGIJSKA POLICIJA NISU MOGLI DA VERUJU" Brnabić zgranuta blokaderskom brukom: Ti stranci su pozvali policiju da bi pustili srpsku himnu?!
Zgranuta onim što se dešavalo u Novom Sadu, Brnabić je podsetila i na šokantna dešavanja u Briselu, centru EU, povodom obeležavanja Dan državnosti Srbije kada se svake godine u čast naše države i proslave njenog dana čuveni Maneken Pis (fontana sa dečakom koji piški) oblači u srpsku nošnju i šajkaču.
- Samo dva dana pre ovoga, njih 40-50 blokadera su se u Briselu okupili da spreče obeležavanje Dana državnosti, pa naravno da nam se ovo dešava. Ovi ljudi iz Manekena Pis i ljudi iz Brisela i belgijska policija nisu mogli da veruju da se neko iz neke zemlje skupi da spreči obeležavanje dana državnosti svoje zemlje...
- Zamislite, ti stranci su pozvali policiju jer nisu mogli da puste srpsku himnu koliko su ovi pištali i vrištali, jadni i namučeni blokaderi što žive u Briselu, i ti ljudi iz Manekena Pis koji nisu mogli da puste našu himnu pozvali su belgijsku policiju koja je došla i pitala ih jel imate vi prijavljen skup, kažu nemamo, i pošto ih je bilo više od troje samo su im rekli raziđite se, jer da nisu sve bi ih pohapsili..., rekla je Brnabić.