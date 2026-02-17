Slušaj vest

Zgranuta onim što se dešavalo u Novom Sadu, Brnabić je podsetila i na šokantna dešavanja u Briselu, centru EU, povodom obeležavanja Dan državnosti Srbije kada se svake godine u čast naše države i proslave njenog dana čuveni Maneken Pis (fontana sa dečakom koji piški) oblači u srpsku nošnju i šajkaču.

Obraćanje brnabić iz Skupštine povodom incidenata u Novom Sadu i Matice srpske Foto: Petar Aleksić

- Samo dva dana pre ovoga, njih 40-50 blokadera su se u Briselu okupili da spreče obeležavanje Dana državnosti, pa naravno da nam se ovo dešava. Ovi ljudi iz Manekena Pis i ljudi iz Brisela i belgijska policija nisu mogli da veruju da se neko iz neke zemlje skupi da spreči obeležavanje dana državnosti svoje zemlje...

- Zamislite, ti stranci su pozvali policiju jer nisu mogli da puste srpsku himnu koliko su ovi pištali i vrištali, jadni i namučeni blokaderi što žive u Briselu, i ti ljudi iz Manekena Pis koji nisu mogli da puste našu himnu pozvali su belgijsku policiju koja je došla i pitala ih jel imate vi prijavljen skup, kažu nemamo, i pošto ih je bilo više od troje samo su im rekli raziđite se, jer da nisu sve bi ih pohapsili..., rekla je Brnabić.

Ne propustitePolitika"NIJE OVO NAPAD NA VUČIĆA, OVO JE NAPAD NA SRBIJU I SVE SRPSKO" Brnabić: Kada ćemo da se probudimo? Crvena linija je pređena, ovo je odsudna borba za Srbiju
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (5).jpeg
PolitikaBRNABIĆ OSUDILA SRAMNO PONAŠANJE BLOKADERA I VREĐANJE CRKVENIH VELIKODOSTOJNIKA: Protiv svega su što predstavlja Srbiju, tradiciju i vrednosti
Ana Brnabić (1).jpeg
PolitikaNE IZVRĆITE VUČIĆEVE REČI, BOLJE ISPRATITE NJEGOVE PRINCIPE Brnabić uzvratila SDSM-u zbog gnusnih izmišljotina: O Šekerinskoj nikada nije lošu reč rekao
Ana Brnabić (1).jpeg
Politika"OVO SMO MOGLI DA BUDEMO MI - PRVI U EVROPI!" Brnabić: Finska započela eksploataciju i preradu svog litijuma, ovo pokazuje koliko su lagali narod
Ana Brnabić
Politika"VUČIĆ NIJE GUBIO ŽIVCE NI KAD SU MU VREĐALI DETE" Ana Brnabić o monstruoznim napadima: Uprkos svemu svaki dan radi da pomeri makar jednu stvar
Ana Brnabić (2).jpeg
PolitikaBRNABIĆ BLOKADERIMA: Preporuka ODIHR kojom sada mašu kako bi pokazali da se sprema "istorijska izborna krađa" se u ODIHR izveštajima ponavlja od 2014. godine
Ana Brnabić
PolitikaDO SADA NAJMONSTRUOZNIJA KAMPANJA DEHUMANIZACIJE ALEKSANDRA VUČIĆA: Objavili fotografiju sa ćerkom, pa pominju Epstajna! Bolesna mržnja dostigla NOVI NIVO
WhatsApp Image 2024-11-19 at 6.19.49 PM.jpeg