Slušaj vest

Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, Goran Ješić ogolio je deo blokaderskog pokreta koji deluje iz Hrvatske!

Naime, on je na društvenoj mreži "Iks" (X) žestoko reagovao na objavu istaknutog internet blokadera Zorana Torbice.

"Vi koji ne znate da se borite ili ne znate da se samoodbranite, vi treba da se povučete i ćutite. Ima mnogo ljudi koji i te kako znaju, bili u vojsci, ratovima, znaju borilačke sportove ili prosto ulične tuče. Aca šiptar računa na vaše paničarenje i "sedinenasedaj"", napisao je Torbica, a onda mu je stigao Ješićev brutalan odgovor:

"Brate, sediš u Hrvatskoj i ložiš ljude da nastradaju! Nije pristojno.Godinu dana".

Podsetimo, mesecima je jasno da su Hrvati i blokaderi udruženi protiv Srbije.

Goran Jesic
Odgovor Gorana Ješića blokaderu Foto: Printscreen

Iako sprega između Hrvata i blokadera nije ništa novo - setimo se Blokadne kuharice s početka protesta - kao ni činjenica da im je srpski predsednik Vučić uvek kriv za sve pa i što su dobili stare "rafale" od Francuza.

Trojni pakt Hrvatske, Albanije i Prištine je nastao prošlog leta potpisivanjem zajedničke deklaracije, nedavno je održan sastanak u u Zagrebu, a zatim i drugi u Tirani. Analitičari smatraju da je potvrđeno ono što se naslućivalo, a to je da je ovaj vojni savez usmeren protiv interesa Srbije.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaZA TABLOID DANAS NAŠA JUŽNA POKRAJINA JE "NEZAVISNA DRŽAVA KOSOVO"! Blokaderski medij piše o godišnjici nezavisnosti u Prištini kao da je albanski portal
blokaderi2.jpg
Politika"LJUDI IZ BRISELA I BELGIJSKA POLICIJA NISU MOGLI DA VERUJU" Brnabić zgranuta blokaderskom brukom: Ti stranci su pozvali policiju da bi pustili srpsku himnu?!
Ana Brnabić Skupština Srbije Narodna skupština (1).jpeg
PolitikaBLOKADERI ŽELE DA SE OBRAČUNAJU SA SRPSKIM IDENTITETOM, ZATO UDARAJU NA SPC I MATICU SRPSKU! Istoričar Graovac sinoć bio u NS, svedočio divljanju blokadera
Joanikije.jpg
PolitikaMIĆIN O INCIDENTIMA ISPRED SNP-A: "Primarni cilj demonstranata bio ometanje proslave jednog od najvažnijih nacionalnih jubileja"
žarko mićin.jpg