Nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, Goran Ješić ogolio je deo blokaderskog pokreta koji deluje iz Hrvatske!

Naime, on je na društvenoj mreži "Iks" (X) žestoko reagovao na objavu istaknutog internet blokadera Zorana Torbice.

"Vi koji ne znate da se borite ili ne znate da se samoodbranite, vi treba da se povučete i ćutite. Ima mnogo ljudi koji i te kako znaju, bili u vojsci, ratovima, znaju borilačke sportove ili prosto ulične tuče. Aca šiptar računa na vaše paničarenje i "sedinenasedaj"", napisao je Torbica, a onda mu je stigao Ješićev brutalan odgovor:

"Brate, sediš u Hrvatskoj i ložiš ljude da nastradaju! Nije pristojno.Godinu dana".

Podsetimo, mesecima je jasno da su Hrvati i blokaderi udruženi protiv Srbije.

Odgovor Gorana Ješića blokaderu Foto: Printscreen

Iako sprega između Hrvata i blokadera nije ništa novo - setimo se Blokadne kuharice s početka protesta - kao ni činjenica da im je srpski predsednik Vučić uvek kriv za sve pa i što su dobili stare "rafale" od Francuza.

Trojni pakt Hrvatske, Albanije i Prištine je nastao prošlog leta potpisivanjem zajedničke deklaracije, nedavno je održan sastanak u u Zagrebu, a zatim i drugi u Tirani. Analitičari smatraju da je potvrđeno ono što se naslućivalo, a to je da je ovaj vojni savez usmeren protiv interesa Srbije.