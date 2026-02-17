Nacionalni praznik čestitao je predsednik Slovačke Republike Petar Pelegrini, koji je sa zadovoljstvom konstatovao da se odnosi između Slovačke i Srbije dinamično razvijaju na svim nivoima. „Veoma cenim što sam u decembru prošle godine imao priliku da boravim u zvaničnoj poseti Republici Srbiji, koja je potvrdila zajednički interes za dalji razvoj bilateralnih odnosa i jačanje našeg partnerstva“, naveo je predsednik Pelegrini i dodao: „U vremenu bez presedana kada je reč o regionalnim i globalnim izazovima, smatram da su međusobno razumevanje, poštovanje međunarodnog prava i efikasna saradnja na multilateralanom nivou ključni instrumenti u rešavanju zajedničkih pitanja“.



Čestitku je uputio i predsednik Države Izrael Isak Hercog, u kojoj se, između ostalog, kaže:



„Naše veze počivaju na strateškom partnerstvu i dijalogu o širokom spektru tema, kao i na vezama među ljudima. Na ličnom planu, ostajem duboko zahvalan na velikodušnom prijemu koji mi je Vaša zemlja priredila tokom moje posete u septembru 2024. godine. Naša saradnja će se u godinama koje dolaze dodatno produbljivati i radujemo se otvaranju Ekonomske misije u Beogradu ove godine. Štaviše, sa velikim zadovoljstvom očekujemo predstojeći EXPO 2027, i za nas je stvar i ponosa i privilegije što smo među državama učesnicama“, istakao je u svojoj čestitki predsednik Hercog.



Predsedniku Vučiću praznik je čestitao i šeik Naser bin Hamad bin Isa Al Кalifa, predstavnik Njegovog veličanstva kralja Bahreina za humanitarni rad, pitanja omladine i savetnik za nacionalnu bezbednost, uz iskrene želje za mir, prosperitet i dalji napredak naroda Srbije.