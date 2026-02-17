Slušaj vest

Povodom Sretenja, Dana državnosti Srbije, predsednik Aleksandar Vućić, uručio je državna odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Među 169 laureata nalazi se i Čen Đinghe, osnivač i doživotni počasni predsednik kompanije Zijin Mining Group.

Orden srpske zastave III stepena dodeljen mu je za istaknute zasluge i doprinos razvoju privrede i industrijskog sektora Republike Srbije. Odlikovanje je u njegovo ime preuzeo Su Jongding, generalni direktor kompanije Serbia Zijin Mining.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 4.51.32 PM.jpeg
Foto: D.Gol/Predsedništvo

Kompanija Zijin Mining Group posluje u Srbiji kroz dve firme, Serbia Zijin Copper i Serbia Zijin Mining, i u prethodnim godinama realizovala je investicije koje se mere stotinama miliona evra, pre svega u oblasti eksploatacije bakra i zlata. U Boru je kroz modernizaciju nekadašnjeg RTB-a unapređena proizvodnja i tehnološki procesi, dok je projekat Čukaru Peki doneo primenu savremenih rudarskih tehnologija, kao i dodatne standarde u oblasti bezbednosti i zaštite životne sredine.

Rudarski sektor poslednjih godina ima znacajniji udeo u industrijskoj proizvodnji Srbije, a investicije u ovu oblast često se navode kao jedan od faktora rasta izvoza i ukupne privredne aktivnosti. Državno odlikovanje dodeljeno je u kontekstu doprinosa razvoju industrije, uz fokus na investicije, tehnološko unapređenje i primenu savremenih standarda u rudarstvu.

001 copy.jpg
16.jpg
05.JPG
IMG_8671.JPG