"Stigli smo u Indiju, ovde je već pola deset uveče, predstoji davanje izjava i pripreme za sutrašnje sastanke, sa premijerom Modijem pre svega, obilazak našeg paviljona, imaćemo sastanke sa francuskim kompanijama oko razvoja našeg modela veštačke inteligencije, suverenog modela na srpskom jeziku, i mnogo toga važnog, ali ovo sam hteo da vam pokažem, jer sve što su doneli u hotelskom restoranu je njihov specijalitet i sve što sam dobio, iako sam navikao da jedem ljuto i tražio sam papričice, teško je meni da podnesem. Sve je ljuto, sve je dobro, ali sve je drugačije nego kod nas", rekao je Vučić i dodao: