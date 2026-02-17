DAČIĆ SE U GRČKOJ SASTAO SA HRISOHOIDISOM: Razgovor o migratornoj situaciji, suzbijanju organizovanog kriminala, uspostavljanje regionalnog biroa Interpola...
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić sastao se sa ministrom za zaštitu građana Republike Grčke Mihalisom Hrisohoidisom, na kraju dvodnevne posete Republici Grčkoj.
Ministri Dačić i Hrisohoidis razmatrali su aktuelnu migratornu situaciju na zapadnobalkanskoj migratornoj ruti i saglasili se da će nastaviti sa preduzimanjem svih mera i radnji u borbi protiv iregularnih migracija.
Ministar Dačić je istakao da se ostvaruje veoma dobra, produktivna saradnja sa srodnim službama Republike Grčke, prvenstveno u oblasti suzbijanja organizovanog kriminala, u cilju ostvarivanja bezbednosti i sigurnosti naših građana.
Poseban akcenat tokom razgovora, ministar Dačić je posvetio daljim koracima za uspostavljanje regionalnog biroa Interpola u Beogradu, koji bi doprineo efikasnijem radu nacionalnih centara biroa u regionu, kako bi se dodatno intenzivirala razmena informacija, organizacija zajedničkih obuka i razvoj naprednih tehnoloških rešenja.
Ministri su se na kraju složili da postoji prostor za unapređenje naše policijske saradnje saradnje kroz obuke, razmenu iskustva i najbolje prakse, i iskoristio priliku da uputi poziv ministru, da zajedno sa direktorom policije, poseti Srbiju.