Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je, tokom svoje posete Šidu, da će SNS svakoga dana, i na svakom mestu braniti Srbiju od ideologije mržnje i nasilja koju sprovode blokaderi.

- Toliko sam srećna što sam danas u Šidu i hvala vam na predivnom dočeku. Posebno sam srećna što sam vas videla u ovolikom broju nakon one sramote koje su nam blokaderi priredili sinoć u Novom Sadu. Mi smo juče, u našoj Srbiji, doživeli da neka grupa blokadera zviždi srpskom patrijarhu i sprečava obeležavanje dva veka Matice Srpske - rekla je Brnabić i istakla da to nije politička borba, već borba protiv Srbije, i, kako je rekla, direktan udar na temelje našeg društva, naše istorije.

Ona je navela da pred tim niko ne sme da ćuti!