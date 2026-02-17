Slušaj vest

Povodom godišnjice proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je da Srbija ne priznaje, nije priznala i neće priznati secesionističke akte iz 2008. godine, koji predstavljaju ozbiljno i flagrantno kršenje međunarodnog prava i suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao međunarodno priznate članice Ujedinjenih nacija.

„I ove godine, na današnji dan, kada deo međunarodne zajednice zajedno sa predstavnicima Prištine obeležava i slavi godišnjicu secesionističkog čina jednostrano proglašene nezavisnosti tzv. Kosova, podsećamo međunarodnu javnost da Republika Srbija ne priznaje, nije priznala i neće priznati jednostrane secesionističke akte donete na današnji dan 2008. godine“, ističe se u saopštenju Ministarstva.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije je, kako je saopšteno, dužno da ukaže na očigledne dvostruke standarde koji i dalje opterećuju savremene međunarodne odnose i ozbiljno potkopavaju poverenje u međunarodno pravo.

„Jednostrano proglašenje nezavisnosti tzv. Kosova predstavljalo je ozbiljno i flagrantno kršenje međunarodnog prava, kao i suvereniteta i teritorijalnog integriteta međunarodno priznate države članice Ujedinjenih nacija, suprotno temeljnim principima sadržanim u Povelji UN, koji jasno potvrđuju nepovredivost međunarodno priznatih granica. Ignorisanje ovih principa otvorilo je opasnu 'Pandorinu kutiju', stvarajući presedan koji je narušio stabilnost na brojnim meridijanima sveta i podstakao unilateralne i separatističke poteze, dodatno slabeći temelje međunarodnog pravnog poretka i poverenje u doslednu primenu njegovih normi“, navodi se u saopštenju.

Ministarstvo naglašava da se se ne može, s jedne strane, odlučno i principijelno insistirati na poštovanju teritorijalnog integriteta pojedinih država, a istovremeno opravdavati njegovo kršenje u slučaju Srbije.

„Takva selektivna primena principa ne samo da dovodi u pitanje univerzalno važenje međunarodnog prava, već šalje i duboko zabrinjavajuću poruku da u međunarodnim odnosima ne postoje jednaka pravila za sve“, piše u saopštenju.

MSP Srbije naglašava i da se, istovremeno, pripadnici srpskog naroda na Kosovu suočavaju sa nekim od najflagrantnijih oblika kršenja ljudskih prava na evropskom tlu, kao i da su izloženi svakodnevnim pritiscima i kontinuiranom zastrašivanju. Kako se ističe, Srbi na KiM se grčevito bore za opstanak na svojim vekovnim ognjištima, dok im se u 21. veku sistematski ograničavaju osnovna prava, uključujući slobodu kretanja, kao i pristup zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju.

„Zato se s pravom nameće pitanje da li se oni koji danas obeležavaju i slave ovaj datum sete i više od 200.000 proteranih Srba iz svojih domova, kao i stotina oskrnavljenih i uništenih verskih i kulturnih objekata, među kojima su i neke od najvećih srpskih svetinja na Kosovu i Metohiji, ili se i ta stradanja prećutno prepuštaju zaboravu“, navodi se u tekstu saopštenja.