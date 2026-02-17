Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je večeras da je Pandorina kutija nepravde i razaranja suverenih država otvorena sa priznavanjem nezavisnosti tzv. Kosova.

- Dobro je analizirati posle 18 godina koliko su katastrofalne posledice, ne samo za Srbiju, ne samo za region, već i za Evropu i svet imale neverovatno pogrešne odluke. I NATO i Evrope i Amerike te 2008. godine i naravno i 1999. godine, dakle pre toga i sada kada to sagledate onda vam je jasno da je ta Pandorina kutija nepravde, razaranja suverenih država, krenula upravo tada, odlukom moćnih, koji tada nisu ni brinuli, niti hajali za međunarodno pravo. Mislili su da su svemoćni i svemogući, da su božiji zastupnici koji svojim oruđem, oružjem i velikim bogatstvom mogu da dele pravdu ognjem i mačem onako kako to žele - rekao je Vučić.

On je naveo da su tada to pravdali višim ciljevima i sprečavanjem humanitarnih katastrofa, a da su na kraju sebe doveli u poziciju da se danas nalaze u istoj situaciji i da od istog tog ognja i mača stradaju.

- I da moraju da objašnjavaju i da koriste iste argumente koje smo mi koristili pre 18 ili pre 27 godina, dakle jasno je da je reč o početku rušenja svetskog poretka bilo u tom periodu između 1999. i 2008. Mogao bih da govorim i o našim greškama i 90-ih i 2000-ih u nedovoljnom angažmanu, o unutrašnjim sukobima koji su proizvodili tenzije i u to vreme i kada nismo imali dovoljno čvrsto rukovodstvo da stane iza svog naroda i iza svoje države, već je brinulo samo o nekakvim izbornim rezultatima, ali na kraju krajeva prošlo je 18 godina, svake godine je sve teže, ali Srbiju nisu uspeli da slome - rekao je predsednik.