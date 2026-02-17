- I danas smo svedoci da posle 18 godina, zanimljivo je, oni ne pokušavaju da razgovaraju sa Srbima i sa Beogradom, oni misle da će neka viša sila da slomi i sruši Srbiju i zato učestvuju u formiranju jednog novog vojnog saveza koji bi trebalo da razori i uništi Srbiju u potpunosti. Ja znam da meni mnogi ljudi u Srbiji, ne samo politički protivnici, čak i politički istomišljenici, uvek kažu pa preterujem, suviše dramim ili previše brinem, da to stvarno tako. Ne može svet da dozvoli da nas napadnu. Ljudi, oni su formirali vojni savez da bi nas napali. Nije vojni savez formiran za odbrambene ciljeve. Što bi im to bilo potrebno? Pa Hrvatska i Albanija su u NATO-u. Neće Srbija da ratuje protiv Amerike ili protiv Nemačke ili protiv Francuske i Italije. O čemu se radi? Oni su to formirali i napravili da bi dočekali priliku da se krene u sukob između Evrope i Ruske Federacije jednog dana i kada do toga dođe da bi mogli da sruše Srbiju iz više pravaca - pojasnio je Vučić.