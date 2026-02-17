Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o sramnim scenama u Novom Sadu gde su blokaderi vređali crkvene velikodostojnike, rekao da je njihovo izvinjenje "nešto najodvratnije".

- Reč izvini je blagorodna reč i uvek je lepo kad se neko izvini. Ovde nije reč o izvinjenju, nego nečem opasnijem. Sinoć su ljudi mogli da vide da nijedan srpski praznik od Vidovdana do danas, ni na jedan od tih dana oni nisu propustili da ne učine na najogoljeniji način direktno napad na temlje srpske države, srpske crkve. Oni napadaju sve srpske vrednosti, našu tradiciju i kulturu, sve što je Srbiju bitno - rekao je Vučić i nastavio:

Foto: Pink

- Napali su Maticu srpsku, da nam nije bilo Matice srpske, pitanje je kako bi posle i da li bi taj pokret mogao da postoji. Pre godinu dana su upali i prekinuli obeležavanje godišnjice Matice srpske. To nije napad na Vučića ili napad na državne institucije. To je napad na našu državu, crkvu i naše društvo i sve vrednosti, naše živote. Bezumni, grozni, jezivi napad za koji ne možete da razumete kako je moguće da neki ljudi to ne razumeju i ne vide.

On je naveo da su maske su pale, i da su se oni izvinili, ali nisu javnosti i crkvi, niti su rekli mi smo pogrešili.