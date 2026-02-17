Slušaj vest

Predsednik SNS i savetnik predsednika Srbije Miloš Vučević izjavio je da su juče u Novom Sadu napadnute institucije srpskog naroda – Matica srpska, Srpsko narodno pozorište i Srpska pravoslavna crkva, ističući da su protesti u Novom Sadu kulminacija svega što se dešavalo u prethodnom periodu.

"Imali smo pokušaje da se zabrani izgradnja crkve na Limanu, da se zabrane srpske trobojke, institucije Srbije u Vojvodini. Napad na Maticu srpsku je kulminacija”, rekao je Vučević gostujući na TV Prva.

Kako je naveo, u piku protesta bilo je 1.500 blokadera, a kada su napali mitropolita bilo ih je najviše 600 i sprečavali su građane da dođu na svečanost, profesore, matičare, akademike.

“Danas nevešto pokušavaju da se pravdaju da nekoga nisu prepoznali i videli, odnosno da su i oni hteli da prisustvuju. Da li verujete da je stvarno neko hteo da prisustvuje akademiji sa jajima, pištaljkama, vuvuzelama? Ne verujem da se tako ide i u jedno pozorište”, rekao je Vučević i dodao da ovaj plan oličava pre svega Dinko Gruhonjić i ostali, među kojima je bila i Biljana Stojković, koja je više puta napadala patrijarha.

Foto: Printscreen/TV Prva

Prema njegovim rečima, nekultura je alat u rukama onih koji igraju ovu igru potiskivanja Srbije iz Vojvodine.

“Cilj je da se Srbija vrati na granice Berlinskog kongresa. Kosovo i Metohija se oduzima, Vojvodina je sledeća i ostaje Raško-polimska oblast. Sve smo doživeli, pad Knina, skoro pad Banjaluke, okupaciju Kosova i Metohije. Kada ćemo već jednom da se probudimo da se te stvari dešavaju? Napadnuta je Matica kao simbol srpstva, posle dva veka postojanja. Matica je bila bezbednija u Austrougarskoj”, naveo je Vučević.

Dodao je da je nephodan i nužan razgovor sa političkim neistoimišljenicima, ali da nema razgovora sa onima koji hoće da tuku, spaljuju, biju.

“Oni su sinoć spremali nove incidente, pokušali bi da linčuju ljude, mitropolita, da policija nije zaustavila. Ovo je plan da se potiskuje Srbija i poruka da predsednik Srbije ne sme da dođe u Novi Sad”, naglasio je Vučević.

Lider SNS je naveo i da je strateški put Srbije put prema EU, dodajući da se nećemo odreći ni odnosa sa Rusijom i Kinom, kao i azijskim i afričkim prijateljima.

“Svi koji su tvrdi zagovornici isključivosti zaboravljaju mnoge druge okolnosti. Imamo li prava da zaboravimo na tradicionalna prijateljstva? Kako da pucamo sebi u noge i nemamo odnose sa Vašingtonom i Trampom? Mislim da Srbija mora da sedi na svojoj stolici. Mi ne prihvatamo isključivost”, rekao je Vučević.

Upitan za izjavu da vidi Aleksandra Vučića za novog premijera, Vučević je kazao da je to stav članstva i rukovodstva SNS i da je razumeo poruku Vučića da se o tome ne priča u ovom trenutku.