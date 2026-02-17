NOVO BLOKADERSKO LUDILO U BEOGRADU! Sve ih je manje, a sve su nasilniji: Šačica nasilnika krši i lomi park Ušće - pogledajte kako ruše sve pred sobom (VIDEO)
Blokaderi nastavljaju sa nasiljem! Sve ih manje, ali ne prestaju da krše i lome sve pred sobom!
Posle jučerašnjeg napada na Maticu srpsku u Novom Sadu i sve srpske vrednosti, danas su blokaderi pravili haos i u Beogradu.
Ogradu oko parka Ušće su rušili preko dana, a večeras su krenuli u još nasilnije pravljenje haosa.
Pogledajte kako je šačica blokadera nasrtala na park Ušće - cepala plakate i lomila ogradu. Horda blokadera ne miruje, sada im smeta i izgradnja akvarijuma.
"Oni bi da spreče da se izgradi akvarijum. Jeste čuli negde u svetu za sličan slučaj? Jeste čuli za sličan slučaj da neko sprečava izgradnju Prirodnjačkog muzeja. Ima samo kod nas. Ali to vam ne govori o tome da su naši ljudi ovakvi ili onakvi već samo koliko je novca spolja ubačeno za rušenje države i crkve", izjavio je predsednik Aleksandar Vučić iz Nju Delhija.
Na pitanje da li tome ima kraja, Vučić je rekao da je sada na delu samo tehnika i trenutak kada će da priznaju da su poraženi.
"Svi već znaju ko je poražen, ali neće još da se predaju, jer će reći džabe smo krečili prethodne godine. I oni znaju da su poraženi, ali ne može to odjednom da se prizna tako da će to da bude još malo da pravimo buku, halabuku, probleme i tako dalje, ali narod je pobedio, država je pobedila, pobedili su ljudi koji žele da čuvaju svoje vrednosti, svoje normalne živote i koji žele Srbiju napred i koji žele bolju budućnost za svoju decu", zaključio je Vučić.