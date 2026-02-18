Slušaj vest

Premijer Indije Narendra Modi ne samo što je na svojoj aplikaciji objavio tekst koji je za ugledni indijski magazin "Indijan ekspres" napisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, već je taj autorski tekst komentarisao i na Tviteru (Iksu) gde ga prati preko 106 miliona ljudi.

"Odličan tekst predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, u kome govori o veštačkoj inteligenciji, naravno, ali istovremeno ističe svoju naklonost Indiji, indijskim koracima u veštačkoj inteligenciji i jakim odnosima Indije i Srbije!", napisao je Modi.

On je ranije uz Vučićev tekst "Samit o veštačkoj inteligenciji stavlja Indiju u centar globalnog diskursa", objavio i zajedničku fotografiju sa predsednikom Vučićem.

Predsednik Srbije je u tekstu pisao o odnosima dve zemlje, ali i o Samitu o uticaju veštačke inteligencije koji se održava u Nju Delhiju, pristupu Indije AI.

aleksandar vučić modi.png
Foto: EPA, Beta, Screenshot

Kako je naglasio, za Srbiju je od velikog značaja da bude deo nove ere, ere veštačke inteligencije, inovacija i digitalne transformacije, jer upravo u tim oblastima postoji šansa za dalji ekonomski rast i jačanje međunarodne pozicije Srbije.

- Indija je danas jedan od najznačajnijih globalnih aktera koji oblikuju savremene međunarodne odnose, svetsku ekonomiju i tehnološki razvoj - naveo je.

Predsednik  Aleksandar Vučić boravi u Indiji gde prisustvuje Samitu o veštačkoj inteligenciji i odakle se jutros uživo uključio i obratio se građanima Srbije.

