Podkast "Dobar, loš, zao", koji se emituje na blokaderskoj Nova S, a koji vode pisac Marko Vidojković i novinar Nenad Kulačin, iznedrio je nove skandalozne izjave.

Vidojković je najpre napravio skandalozan uvod i Srbima u Srbiji u kojoj živi i prima platu čestitao dan proglašenja nezavisnosti tzv. Kosova?!

"Nenade, srećan ti dan proglašenja nezavisnosti naše južne pokrajine. Naša južna pokrajina je shvatila - mi s ovom Srbijom nećemo nigde da doguramo, bolje mi sami, pa nek nam se Srbija jednog lepog dana pridruži u Evropskoj uniji. Ja vidim da je to, ja takvu logiku vidim kod naše braće i komšije Kosovara, srećno svima koji slave, nesrećno svima koji su zbog toga smoreni - ali, ajde, stvarno prevaziđite, prošlo je dosta vremena", sprdao se Vidojković i pljunuo pre svcega na Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji.

Kulačin je potom priznao da za SNS ne glasaju ljudi koji imaju korist, kako često blokaderi vole da spinuju.

"Uvek imam u glavi tu priču da ipak postoje ljudi koji glasaju i koje vole SNS. Nisu tu ljudi samo iz interesa, tu ima dosta ljudi koji veruju u to što radi Vučić, Vučević, Ana Brnabić", rekao je on.

Potom je Vidojković izrekao bolu istinu za sve blokadere.

"Što se izbora tiče, što bi rekao Đorđe Vukadinović, Vučić sad nas dinsta. Nažalost to je tako, bez obzira što je to loše čuti", dodao je blokaderski pisac, a onda dodao:

"On je prvo razvalio protest, sveo ga na minimum, a u minimumu smo krenuli da se koljemo".

Njihov gost bio je nekadašnji potpredsednik Vlade Vojvodine i bivši visoki funkcioner Demokratske stranke, inače istaknuti blokader, Goran Ješić.

"Moramo da radimo stvari koje su bitne za nas, da se spremimo za izbore da se ujedinimo, da napravimo kontrolu i da u noći izbora razrešimo to pitanje na svaki način u tom trenutku. U noći izbora očekujemo da imate '163 Nova Sada'", zloslutno je komentarisao Ješić.