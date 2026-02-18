Slušaj vest

Reditelj Stevan Filipović, jedan od istaknutijih pristalica blokaderskog pokreta, nastavio je sa svojim kritikama na račun blokadera, a ovaj put komentarisao je rad tajkunske televizijske mašinerije, sa akcentom na novinarku N1 Žaklinu Tatalović.

Stevan Filipović je na svom Instagramu objavio stori u kojem se nadovezao na komentare Tatalovićke koja je napisala da blokadere "jedni linčuju ovde (na mrežama), a drugi na ulicama", nakon čega je usledio odgovor korisnice sa nalogom "gospodična":

"Ne, Žaklina, nego ih vi i kolege ovde ložite kako su "svi" uz njih i da im niko više ne treba, samo neka rasteruju nepoželjne, sami će. Ma, već su pobedili - pa se onda pokaže da to, naravno, nije tako, pa ih tako nespremne i obmanute linčuju na ulicama.

A ovo je tek zagrevanje..." - odgovorila je ona reporterki N1.

Ovu prepisku je Filipović stavio na svoj Instagram stori uz komentar da on "ovo priča od februara"

Objava Stevana Filipovića na Instagramu Foto: Printscreen Instagram

"Okej je da mladi greše i da su u ego tripovima, ali stariji koji ih lože, i pri tome svesno lažu kao psi, su za mene monstrumi. Studenti nisu vaše topovsko meso.

I znate šta je najgore? Kada postanemo Belorusija, razne Žakline će se snaći, ne sumnjam. Mi nećemo", napisao je Stevan Filipović.

Reditelj je nedavno surovim rečima "počastio" mladu blokaderku, studentkinju Tamaru Jeremić sa Stomatološkog fakulteta, nezadovoljan njenim gostovanjem u Utisku nedelje.