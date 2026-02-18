Slušaj vest

"A vi ste ovde zbog...?" - "Zbog da jedeš go**a i pušiš k***c!"

Eto tako bi se ukratko - sa aluzijom na jednu čuvenu repiku iz sveta zabave i domaćeg šou biznisa - mogla opisati scena iz Čačka sa skupa blokadera, a i ova scena je smešna ali samo zato jer je žalosna.

Naime, u Čačku su blokaderi ponovo organozovali neki skup.

Koji je razlog njihovog okupljanja bio, pokušao je da sazna čačanski novinar Gvozden Nikolić.

Međutim, njegov silazak među okupljenje blokadere izazavao je gnev jedne blokaderke koja nije imala odgovor na Nikolićevo pitanje šta je razlog tog skupa.

Doduše, ova gospođa je dala neke odgovore:

"Šta te boli k***ac?!"

"Rekla sam ti da pušiš k....!"

"Ma ne se*i, skloni se!".

"Ma jedi go**a!"

Gvizden Nikolić ostao je pribran, a kako je izgledala ova scena koja zapravo razotkriva (po koji put?!) tu lepšu, elitnu blokadersku Srbiju pogledajte i sami:

 Kurir Politika

Ne propustitePolitika"LOŽI MLADE I SVESNO LAŽE KAO PAS" Stevan Filipović oduvao Žaklinu Tatalović i blokadersku medijsku mašineriju: "To su za mene monstrumi" (FOTO)
Žaklina Tatalović Stevan Filipović
Politika"VUČIĆ DINSTA NAS, KRENULI SMO DA SE KOLJEMO" Vidojković i Kulačin priznali poraz, Ješić pripretio: "U noći izbora očekujemo da imate '163 Nova Sada'"
Vidojković Ješić Kulačin
PolitikaMALO IM SE ULIZUJE, PA IH MALO VIŠE OPLJUJE! Đilas se ponudio studentima blokaderima, a onda krenuo đonom: "Nemaju iskustvo ni znanje!" (VIDEO)
Dragan Đilas
Politika"ONO ŠTO SMO VIDELI NE MOŽE SE NAZVATI SRBIJOM" Analitičari o nasilju blokadera u Novom Sadu: "Vidi se da pokušavaju da napadnu stubove srpskog društva"
Blokaderi Matica Srpska.jpg
PolitikaSKANDALI, DROGA I NOVAC U RUKAMA! "Moralni autoriteti" kroje budućnost Srbije, prave izborne liste, promovišu "prave vrednosti" - SVE ŠTO PROPAGIRAJU JE FARSA!
blokaderi.jpg