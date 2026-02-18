"NISU NI DECA, NI ANĐELI, ZAMALO JEDNOG DA OŠAMARIM" Jovana Gligorijević otkrila šta stvarno misli o blokaderima, ali to nije ni važno, samo udri na Vučića?!
Naime, ona se na mreži X u jednom tvitu, i prepisci s ostalim korisnicima, osvrnula na temu blanko poverenja blokaderima i studentima blokaderima napisavši sledeće:
"Nisam blanko jer su "deca" i "anđeli" (nisu, evo večeras zamalo jednog da ošamarim, nego, brate, donosim odluke promišljeno: podržavam SL jer mislim da ima najveće šanse protiv nečastivog, a ne jer sam impresionirana i oduševljena."
Nazivajući predsednika države "nečastivim", potvrdila je srž politike blokadera i studenata blokadera koji nemaju ni ideju, ni program sem jedine mantre: srušiti Vučića po svaku cenu a "posle mene potop"! Ko će doći, šta će biti sa Srbijom, platama, penzijama, radnim mestima, koga uopšte briga.
Glasajte protiv Vučića, pa šta nam Bog da, ukratko bi mogla da glasi njihova ideja vodilja s takvom dozom neodgovornosti koja ima nesagledice posledice i po državu Srbiju i po njene građane.
Strašno je koliko žele da unesreće Srbiju i uvedu je u nestabilnost iz koje se zemlja jedva iščupala.
Kurir.rs