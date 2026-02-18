Slušaj vest

Naime, ona se na mreži X u jednom tvitu, i prepisci s ostalim korisnicima, osvrnula na temu blanko poverenja blokaderima i studentima blokaderima napisavši sledeće:

"Nisam blanko jer su "deca" i "anđeli" (nisu, evo večeras zamalo jednog da ošamarim, nego, brate, donosim odluke promišljeno: podržavam SL jer mislim da ima najveće šanse protiv nečastivog, a ne jer sam impresionirana i oduševljena."

Nazivajući predsednika države "nečastivim", potvrdila je srž politike blokadera i studenata blokadera koji nemaju ni ideju, ni program sem jedine mantre: srušiti Vučića po svaku cenu a "posle mene potop"! Ko će doći, šta će biti sa Srbijom, platama, penzijama, radnim mestima, koga uopšte briga.

Foto: Pritnscreen/X

Glasajte protiv Vučića, pa šta nam Bog da, ukratko bi mogla da glasi njihova ideja vodilja s takvom dozom neodgovornosti koja ima nesagledice posledice i po državu Srbiju i po njene građane.

Strašno je koliko žele da unesreće Srbiju i uvedu je u nestabilnost iz koje se zemlja jedva iščupala.