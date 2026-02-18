Slušaj vest

Blokaderi iz Pokreta slobodnih građana (PSG), čiji su članovi planirali terorističke akcije u Srbiji pred protest 15. marta prošle godine, opravdavaju vojni savez između Hrvatske, Albanije i Prištine!

Lider PSG Pavle Grbović u izjavi za tabloid Danas, koji se u svom tekstu pita "koliko je Vučić realan" kada kaže da je najveća pretnja po bezbenost Srbije vojni savez između Zagreba, Tirane i Prištine ističe da taj trojni savez "nema nikakve veze sa planiranim napadom na Srbiju, već sa ambicijom Prištine da se integriše u NATO".

Foto: Printscreen Danas

Grbović dalje u svojoj analizi jasno poručuje da je sasvim u redu i opravdano što tzv. Kosovo treba da postane član NATO - označavajući tako tu lažnu državu kao legitimnu!

"Tužna je činjenica da su gotovo svi u regionu prepoznali da je doprinos kolektivnoj bezbednosti Evrope ulazna karta kojom se preskače mnogo stepenika u procesu evropskih integracija i da je ovo period kada je takozvana neutralnost apsolutno neodrživa", izjavio je Grbović.

Foto: Printscreen Danas

Vojna neutralnost - koju stalno ističe predsednik Vučić - za blokadere je "tužna činjenica"! Ovakvi blokaderi, koji em priznaju Republiku Kosovo, opravdavaju udruživanje Prištine, Zagreba i Tirane i podržavaju Prištinu u nastojanjima da uđe u NATO - hoće da vode Srbiju!

Podsećamo da su aktivisti i članovi upravo Pokreta slobodnih građana pred blokaderski protest 15. mrta prošle godine u prostorijama te stranke u Novom Sadu planirali terorističke akcije i upad u RTS.

