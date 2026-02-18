Slušaj vest

- Ovaj paradni cirkus u Prištini, u organizaciji lažnog predsednika lažne države, nije ništa drugo nego još jedan šamar međunarodnim pravu i gaženje povelje UN, poručio je Miloš Vučević.

- Za razliku od Kurtija i njegovih ratnih huškača, Srbija ostaje dosledna poštovanju Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, zaštiti svog naroda na Kosovu i Metohiji i očuvanju mira i stabilnosti.

- Branićemo svoj narod i svoju otadžbinu. To je naš odgovor svima koji zveckaju oružjem i prave saveze usmerene protiv nas. Srbija nikome ne preti. Nastavljamo da vodimo politiku mira, da modernizujemo i jačamo svoje vojne kapacitete, ekonomiju, da u svakom pogledu snažimo našu državu kako bi mogla da se suprotstavi svim izazovima i odvrati svaki pokušaj napada na njen suverenitet i teritorijalni integritet - napisao je Vučević na društvenoj mreži X.

Kurir.rs

