"Do pre šest meseci krizu na univerzitetu i u obrazovnom sistemu videli su kao svoju političku šansu za nelegitimnu smenu vlasti. Danas aktuelna 'provala nasilja' u javnom prostoru i političkoj praksi pokazuje da je izazivanje građanskih sukoba i konfrontacije države i dela pobunjenog društva njihov glavni adut. Da nije tako, zar bi neko napao duhovno-istorijsku i kulturnu 'svetinju' srpskog naroda - Maticu srpsku? Dvesta godina trajanja ove institucije svedoči da smo narod sa kulturno-civilizacijskim utemeljenjem i identitetom. Kome i zašto to smeta? Očigledno onima kojima ništa nije sveto i kojima nije stalo do sistema vrednosti koji nadilazi svaku političku garnituru na vlasti", ocenjuje ministar prosvete.