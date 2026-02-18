"GLAVNI ADUT IM JE IZAZIVANJE GRAĐANSKIH SUKOBA" Ministar Stanković o sramnom nasilju blokadera: Varvarsko lice nazovi urbane političke gerile
Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković najoštrije osuđuje napad na velikodostojnike Srpske pravoslavne crkve, na čelu sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem, i Maticu srpsku, kao i nasilne akcije na Zemunskom keju kod nekadašnjeg hotela "Jugoslavija" i ocenjuje da su izraz podivljale političke isključivosti i nasilja.
"Do pre šest meseci krizu na univerzitetu i u obrazovnom sistemu videli su kao svoju političku šansu za nelegitimnu smenu vlasti. Danas aktuelna 'provala nasilja' u javnom prostoru i političkoj praksi pokazuje da je izazivanje građanskih sukoba i konfrontacije države i dela pobunjenog društva njihov glavni adut. Da nije tako, zar bi neko napao duhovno-istorijsku i kulturnu 'svetinju' srpskog naroda - Maticu srpsku? Dvesta godina trajanja ove institucije svedoči da smo narod sa kulturno-civilizacijskim utemeljenjem i identitetom. Kome i zašto to smeta? Očigledno onima kojima ništa nije sveto i kojima nije stalo do sistema vrednosti koji nadilazi svaku političku garnituru na vlasti", ocenjuje ministar prosvete.
Smatra da je jednaka bezobzirnost pokazana i u incidentu kod nekadašnjeg hotela "Jugoslavija".
"Otkrio je varvarsko lice nazovi urbane političke gerile. Ako je u Novom Sadu pod noge bačena kultura i tradicija srpskog naroda, sinoć je u Zemunu napadnuta želja da se jedan deo grada modernizuje, preuredi i učini boljim mestom za život. Umesto stabilizacije političkih prilika i delotvornog rada institucija, na sceni je obnova političko-medijske varvarizacije javnog prostora. Demokratska i patriotska Srbija mora da stane u odbranu temeljnih vrednosti i odlučno odbaci povratak u stanje duboke političke krize koja je uzalud potrošila prošlu godinu, namećući politikanstvo, umesto politike stabilnosti, poštovanja zakona, ekonomskog napretka i socijalnog blagostanja", zaključio je Stanković.
Kurir Politika