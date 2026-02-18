Slušaj vest

Gospođa sa dva državna fakulteta ponizila je na kulturan način jednog blokadera tiktokera!

Naime, blokader je prišao jednoj gospođi i muškarcu koji su odmarali na klupi kako bi im postavio pitanja, a onda je za njega usledio hladan tuš!

Gospođa ga je upitala: "Vi ste omladinci blokaderi? Super, baš super, ja čekam vas da popričamo ljudski, normalno. Zanima me prvo zašto su vam svi nalozi na Tviteru ("X (Iks)" prim. nov.)iz Hrvatske?

Blokader: Ja ne verujem u to.

Gospođa: Ja videla.

Blokader: Ne radi se sad o tome.

Gospođa: Radi se o svemu. Kako vi možete da budete pametniji od mene koja sam završila dva fakulteta?

Potom je blokader pokazao nekulturu i potcenjivački je upitao: "Koja ste vi dva fakulteta završili?"

Kada je ona rekla Filozofski i zaustila da kaže i drugi, opet je bio nevaspitan i prekinuo ju je: "Vi ste u drugo vreme rasli".

Gospođa: Nisam ja rasla u drugo vreme, živim u ovom vremenu.

Blokader je nastavio da se blamira, poručio je da je ChatGPT inteligencija generacija (?), a na kraju, u blokaderskom nekulturnom stilu osobi koja može majka da mu bude poručio: Džaba vam taj faks.