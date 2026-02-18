Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, osvrćući se na nasilje blokadera u ponedeljak u Novom Sadu i napad na Maticu srpsku, kaže da, kada blokaderi naiđu na nešto tvrđi orah, beže da ne može niko da ih stigne.

"Matica srpska zakazala je jedina legalni, legitimni i zakoniti skup. Dakle, sve drugo su bili kriminalni skupovi. Je li tako? Dakle, oni koji su se okupili, blokaderi, imali su kriminalni skup. Njihov unapred proklamovani cilj je bio 'Mi dolazimo da vas bijemo. Nećete ući, mi smo jaki i mi ćemo da vas bijemo, vi ćete da plivate, mi ćemo da vas jašemo i sve drugo", kaže predsednik Vučić i nastavlja:

"Međutim, neki drugi ljudi nisu hteli da beže, nekoliko su im šamara udarili, i uvek mi je žao kada se tako nešto dogodi, ali morate da imate u vidu, je l' vi stvarno mislite da ćete vi nekoga da jašete, a da taj neko neće da se suprotstavi? Da ćete nekoga da ubijate, da ćete nekoga da tučete svakog dana, a da ljudi nemaju pravo da podignu glavu i da kažu dosta je bilo? Pa to je ljudi nemoguće".