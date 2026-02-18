VUČIĆ NA SAMITU U INDIJI: Zahvalan premijeru Indije na prilici da razgovaramo o ključnim temama ovogodišnjeg Samita (VIDEO)
Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prusustvovao je večeri koju je za lidere u Nju Delhiju organizovao predsednik Vlade Republike Indije Narendra Modi.
Predsednik Vučić je za večerom sedeo pored predsednika Francuske Emanuela Makrona.
"Zahvalan domaćinu 'India AI Impact Summit 2026' Narendri Modiju na prilici da razgovaramo o ključnim temama ovogodišnjeg Samita o veštačkoj inteligenciji.
Ova večera pravi je trenutak da razgovaramo o odgovornoj primeni novih tehnologija, potrebi za jasnim međunarodnim pravilima i važnosti da razvoj veštačke inteligencije bude u službi čoveka, ekonomskog rasta i globalne stabilnosti.
Srbija želi aktivno da doprinosi oblikovanju savremenih tehnoloških tokova i da jača partnerstva sa zemljama koje dele istu viziju budućnosti. Upravo ovakvi susreti nam pomažu da gradimo dodatno poverenje i otvaramo prostor za snažniju saradnju u godinama koje dolaze", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.