Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prusustvovao je večeri koju je za lidere u Nju Delhiju organizovao predsednik Vlade Republike Indije Narendra Modi.

Predsednik Vučić je za večerom sedeo pored predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Foto: Kurir

Foto: Kurir

"Zahvalan domaćinu 'India AI Impact Summit 2026' Narendri Modiju na prilici da razgovaramo o ključnim temama ovogodišnjeg Samita o veštačkoj inteligenciji.

Ova večera pravi je trenutak da razgovaramo o odgovornoj primeni novih tehnologija, potrebi za jasnim međunarodnim pravilima i važnosti da razvoj veštačke inteligencije bude u službi čoveka, ekonomskog rasta i globalne stabilnosti.

Vučić i Makron na večeri Izvor: Kurir

Srbija želi aktivno da doprinosi oblikovanju savremenih tehnoloških tokova i da jača partnerstva sa zemljama koje dele istu viziju budućnosti. Upravo ovakvi susreti nam pomažu da gradimo dodatno poverenje i otvaramo prostor za snažniju saradnju u godinama koje dolaze", naveo je predsednik Vučić na Instagramu.

