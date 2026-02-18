MINISTAR DAČIĆ ČESTITAO POČETAKRAMAZANA SVIM VERNICIMA ISLAMSKE VEROISPOVESTI: Prilika je da još jednom istaknemo vrednosti koje nas kao društvo povezuju
Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić čestitao je danas početak svetog meseca Ramazana svim vernicima islamske veroispovesti.
"Početak meseca Ramazana prilika je da još jednom istaknemo vrednosti koje nas kao društvo povezuju, međusobno poštovanje, solidarnost i razumevanje.
Svim vernicima islamske veroispovesti u Republici Srbiji upućujem iskrene čestitke, sa željom da dane Ramazana provedete u miru, duhovnoj snazi i zajedništvu sa svojim najbližima.
Srbija je država u kojoj različitosti predstavljaju bogatstvo, a ne podelu, i u kojoj se vera, kultura i tradicija poštuju kao temelj stabilnog društva. Upravo u vremenima duhovne posvećenosti i ličnog preispitivanja jačaju se mostovi među ljudima i gradi poverenje koje nas vodi napred.
Neka Ramazan donese nadu, dobročinstvo i slogu, a da Ramazanski Bajram dočekate u zdravlju, miru i radosti, okruženi porodicom i prijateljima.
Ramazan mubarek olsun!”, navodi se u čestitki ministra Dačića.