VUČIĆ SEDEO PORED MAKRONA NA VEČERI KOJU JE MODI ORGANIZOVAO: Posebna mesta za prijatelje (FOTO/VIDEO)
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je posebno mesto na večeri u Nju Delhiju koju je organizovao indijski premijer Narendra Modi.
Predsednik Vučić je na svečanoj večeri za svetske lidere sedeo pored francuskog predsednika Emanuela Makrona.
Posebna mesta za prijatelje Foto: Kurir
Kako se vidi na snimku sa večere, Vučić i Makron su se srdačno pozdravili, čime je još jednom potvrđeno prijateljstvo dvojice lidera i strateško partnerstvo dve zemlje.
Dakle, prijatelji su dobili posebna mesta...
