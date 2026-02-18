Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je posebno mesto na večeri u Nju Delhiju koju je organizovao indijski premijer Narendra Modi.

Predsednik Vučić je na svečanoj večeri za svetske lidere sedeo pored francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Posebna mesta za prijatelje Foto: Kurir

Kako se vidi na snimku sa večere, Vučić i Makron su se srdačno pozdravili, čime je još jednom potvrđeno prijateljstvo dvojice lidera i strateško partnerstvo dve zemlje.

Vučić i Makron na večeri Izvor: Kurir

Dakle, prijatelji su dobili posebna mesta...

Vučić i Makron razgovaraju na večeri Izvor: Kurir

