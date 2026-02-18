Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić daje intervju za CNN Indija.

Intervju je najavljen sa prefiksom "ekskluzivno".

Voditelj se zahvalio predsedniku Vučiću i na autorskom tekstu i na ovom gostovanju.

"Kada sam završio vojni rok u Jugoslaviji, država nam je doživela slom, otišao sam u London da zaradim nešto para i edukujem se".

Predsednik Vučić je ispričao kako je štedeo u Londonu i kako je tamo upoznao Indijce.

Foto: Youtube/Printscreen/CNN-News18

"Bili su vredni, radili su bez slobodnog dana. Uvek su bili racionalni. Krili su emocije. Šta god da smo pričali, bili su emotivni, ali su uspevali da ostanu smireni".

Vučić je potom govorio o legendarnom indijskom šahisti Višvanatan Anandu kome se divio.

"Bez obzira na talenat, ne možete uspeti mnogo, ako ne radite naporno. To sam naučio od Indijaca".

Foto: Youtube/Printscreen/CNN-News18

O premijeru Modiju:

"Veoma je harizmatičan i vredan lider. Indija je postala vidljiva zbog njega. Indija napreduje, ne samo u ekonomiji, već i u IT sektoru, AI industriji...".

"U Modijevoj ne samo politici, već i u njegovoj politici, videlo se koliko je posvećen još kada sam ga prvi put video. Posvećen je detaljima. Opsednut je kontrolom u najpozitivnijem mogućem smislu".

"Na kraju, Modi je otvorio sva vrata za sebe i Indiju. I sa Srbijom svi sada hoće da razgovaraju, što ranije nije bio slučaj. Bio je pokušaj obojene revolucije u mojoj zemlji, ali je propao".

Govoreći dalje o Modiju, Vučić kaže da je uspeo da potpiše važne ugovore sa EU, a da ne pokvari odnos sa Rusijom.

Ovaj intervju je još jedan dokaz koliko je predsednik Vučić cenjen u Indiji.

Foto: Printscreen

Podsetimo, prethodno je u najrenomiranijem lokalnom mediju "Indijan ekspresu", i u štampanom i u onlajn izdanju, objavljen autorski tekst Aleksandra Vučića koji je izazvao ogromnu pažnju. Ujedno, Vučić je bio jedini lider čiji je autorski tekst objavljen...

Predsednik Srbije se u Indiji sastao sa premijerom Narendrom Modijem, koji je potom organizovao svečanu večeru za svetske lidere na kojoj je Vučić sedeo pored predsednika Francuske Emanuela Makrona.

Vučić će se sutra sastati i sa predsednicom Indije.