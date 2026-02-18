Slušaj vest

Akademik Časlav Ocić oglasio se povodom sramnih događaja u Novom Sadu.

Njegovo pismo prenosimo u celosti:

- Samo se u Srbiji očekuje da će "studenti" da povedu državu u "bolje sutra", kao da je "skojevci" pre njih nisu doveli u današnje stanje. Lično sam juče (16. februara 2026), posle 52 godine staža kao član saradnik (od 1973) sekretar Odeljenja društvenih nauka u dva mandata (2004-2009. i 2020-2024) i glavni urednik Zbornika za društvene nauke Matice srpske u Novom Sadu (2000-200) u gradu u kojem sam proveo najlepše godine svoga života, u kojem su mi se rodilo i odraslo troje dece, gde sam bio tri decenije veoma uvaženi profesor Univerziteta, da bih došao na svečanu akademiju najstarije srpske kulturne i prosvetne ustanove (čija je 1/4 od 200 godina njenog trajanja veza na i za moje ime i javno delovanje) morao da podnesem najveće javno poniženje za svojih 79. godina.

Zajedno sa grupom od dvadesetak uglednih članova Matice srpske iz Beograda, morao sam da prođem kroz tzv. studentski špalir mase ljudi različite starosti, čija su lica izbezumljena od mržnje, koji su besno izgovarali najodvratnije — psovke, ustaške i uličarske slogane na adresu države Srbije, Srpske pravoslavne crkve, Matice srpske i svih što dolaze iz Beograda u "njihov Novi Sad". Takve gadne reči nisam nikad čuo od tzv. starih vojvođanskih autonomaša s kojima se pre 30 godina moglo "fino" razgovarati, pa i polemisati.

Za njih je Matica bila prihvatljiva kao novosadska i vojvođanska tako da su redovno iz njenog naziva izostavljali drugu reč, što bi Hrvati rekli "nijekali" su da je ona od osnivanja bila SRPSKA. U život bih smeo da se opkladim da bi nas umesto psovkama i pljuvanjem, pa i na nas bačenim sitnijim predmetima, dočekali aplauzima, da je njihova novosadska i vojvođanska "matica" dobila orden za svoj 200. rođendan iz Pešte, Beča, a pogotovo iz Zagreba. Šta se to tiče Beograda, a pogotovo Vučića?

Tako su, veoma zaslužni i samo po tome ugledni, članovi Matice srpske iz Begrada, u "Srpskoj Atini" prošli gore nego bilo čije "prase u Teheranu". Nikakva nam uteha nije ni to što ni drugi srpski matičari nisu ništa bolje prošli, ako su se usudili da dođu na događaj na koji su učtivo pozvani.

Naprotiv, sve što se juče i cele prethodne godine zbivalo u Novom Sadu i širem Srbije ukazuje na duboke unutarnje raskole u srpskom društvu kakve odavno priželjkuju najveći srpski neprijatelji. Toliko su agresivni jer se boje da ne propuste ovako povoljnu priliku da konačno i u Srbiji (ili bar u Vojvodini) reše "srpsko pitanje" kako su ga već "rešili" u Hrvatskoj - naveo je akademik u pismu.