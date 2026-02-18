Slušaj vest

Četvorica bivših vođa OVK - Hašim Tači, Jakup Krasnić, Redžep Seljimi i Kadri Veselji - kojima se u Specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine danas su se u završnim izjavama pred sudskim većem izjasnili da nisu krivi i izneli tvrdnju da optužbe tužilaštva protiv njih ne stoje.

"Skoro tri godine u ovoj sali slušali ste optužbe tužilaštva. Čuli ste i istinu. Postoji samo jedna istina. Ja sam potpuno nevin", rekao je Hašim Tači i naveo da mu je žao svih žrtava bez obzira na nacionalnost.

Prema Tačiju, jedini protivnik njega i OVK bio je Miloševićev režim.

"Da nije bilo intervencija Nato snaga, Kosovo nikada ne bi bilo slobodno i nezavisno“, rekao je Hašim Tači.

Tačijeva odbrana je navela da je glavni greh na suđenju ako se previše obeća, a malo ispuni, ističući da je tužilaštvo krivo za taj greh, jer je obećalo mnogo, a ništa nisu predočili.

Drugi optuženi, Kadri Veselji rekao je da su njegova porodica i on "stalno bili izloženi progonu srpske države", a da se na Kosovo vratio jer "nije mogao da ostane ravnodušan prema patnji koju je njegov narod doživljavao".

Kadri Veselji Foto: Printscreen Kosovo onlajn

Veselji je dalje istakao da su njegovi postupci bili humani i da je njegova savest čista.

Bivši lider OVK Redžep Seljimi je u svojoj završnoj reči rekao da "Srbija nikada nije krila svoje namere prema Albancima".

"OVK nije stvorena iz želje već iz nužde. Za mene je najveća čast biti saborac Adema Jašarija. Da, nosio sam oružje. Oružje je za nas bilo preživljavanje. OVK nije imala drugi cilj osim slobode. OVK je bila oslobodilačka vojska“, rekao je Seljimi.

Jakup Krasnići izjavio je da ne smatra da optužbe protiv njega predstavljaju pravdu.

"Čitav svet zna da je NATO intervenisao zbog krivičnog dela počinjenog nad kosovskim Albancima. Bez te međunarodne intervencije ne bismo imali našu slobodu, ali ni ona ne bi bila ostvarena bez OVK”, kazao je Krasnići.

Lideri nekadašnje OVK suočavaju se sa optužbama za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, koji su, prema Specijalizovanom tužilaštvu, povezani sa ratom na KiM, 1998-1999. Prema optužnici, okrivljeni su da su bili deo „zajedničkog zločinačkog poduhvata“.

Iznošenje završnih reči u Hagu počelo je 9. februara, a glavna tužiteljka Kim Vest je prvog dana istakla da su svedočenja i dokazi izneti tokom postupka potvrdili da se izvršenja krivičnih dela bilo i da su optuženi za njih odgovorni. Zatražila je da sud proglasi optužene krivima po svih 10 tačaka optužnice, na jedinstvene kazne od po 45 godina zatvora.