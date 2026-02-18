- Sve je rečeno o Mariniki Tepić bezbroj puta. I koliko god puta da se ponovi da je lažov, prevarant, preletačica i dezinformator - nije dovoljno. Jer sva ona nepočinstva i nedela koja je činila dok je bila vlast u ovoj zemlji moraju biti upamćena i urezana u svest građana Srbije. I sve to iz jednog prostog razloga - da nikada ona i njen šef, lopuža i tajkun Dragan Đilas, ne bi došli na vlast i još jednom urnisali ovu zemlju. Ovaj još jedan neuspeli pokušaj privlačenjea pažnje i bedni spin, neće proći. Nervoza je velika, a njena kulminacija je i ova krivična prijava protiv Miloša Vučevića. Kako će se slučaj završiti? Pa jedino onako kako i može, a to je pobedom istine i pravde i još jednim fijaskom osobe bez kredibiliteta i moralne ništarije Marinike Tepić. Miloš Vučević zna ko je i šta je, a znaju i građani Srbije. Rezultati njegovog rada su vidljivi od Novog Sada pa širom Srbije. Dostojanstvenost, čestitost, moral i rezultati su ono što Miloša Vučevića prati kroz ceo život. Ponosni smo što je na čelu Srpske napredne stranke i što sledeći politiku predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića na čelu sa njim, kreiraju politiku koja je podigla Srbiju, učinila je razvijenom i modernom zemljom, koja se svakim danom bori za njen dalji rast i razvoj i pobeđuje sve one pošasti poput Marinike Tepić, Dragana Đilasa i sličnim njima koji su ovu zemlju doveli do ruba propasti - stoji na Instagramu ministarke.