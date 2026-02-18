Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Indije i otkrio da je za svečanom večerom 45 minuta razgovarao s predsednikom Francuske Emanuelom Makronom, kao i da je prvi put s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem pričao o vojnom savezu Zagreba, Tirane i Prištine.

Predsednik Srbije prisustvovao je svečanoj večeri za svetske lidere koju je organizovao premijer Indije Modi i sedeo pored Makrona.

Vučić je naveo da je razgovor sa Makronom trajao oko 45 minuta. Dodao je da je na večeri koju je priredio Modi sedeo pored Makrona, koji je bio odmah pored indijskog premijera.

"Tako da smo 45 minuta razgovarali o svim važnim pitanjima u Evropi, evropskom putu Srbije, o strateški važnim stvarima za našu zemlju i analizirali geopolitičku situaciju. Čuo sam stavove predsednika Makrona i dobro razumeo kako on i šta on misli kako će se stvari odvijati", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je dugo razgovarao sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem i da su po prvi put govorili na temu vojnog saveza Tirane, Zagreba i Prištine. Vučić je preneo da mu je Plenković rekao da vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba nije uperen protiv Srbije.

"Ne bi bilo fer da iznosim to i da govorim sve, ali u jednoj rečenici mogu da kažem da je premijer Plenković rekao da to nije upereno protiv Srbije. Sve drugo što bih rekao izlazilo bi iz okvira uljudnosti, pristojnog ponašanja i kršilo bi nekakva pravila dobre vere i racionalnog razgovora koje imate takvom prilikom", rekao je predsednik Vučić.

Dodao je da je danas razgovarao i sa brojnim drugim liderima poput finskog i holandskog premijera, estonskog predsednika.

"Razgovarao sam i sa grčkim premijerom, najduže sa slovačkim predsednikom, našim prijateljem Petrom Pelegrinijem, ali i sa mnogim liderima iz azijskih zemalja, iz Nepala, Butana, Šri Lanke, sa svima sa kojima sam stigao poneku reč da razmenim i da razgovaramo o ključnim pitanjima i za nas, ali i za svet u budućnosti", naveo je Vučić.

Dodao je da ga sutra u Nju Delhiju očekuje učešće na Samitu veštačke inteligencije, kao i obilazak prostora gde je i štand Srbije, koji je jedan od štandova 12 zemalja.

Naveo je da ga sutra očekuju bilaterale sa direktorkom MMF-a Kristalinom Georgijevom i sa ljudima iz francuskih kompanija zaduženim za veštačku inteligenciju.

Foto: Kurir Televizija

O poljoprivrednicima

Vučić izjavio je da država vodi računa o poljoprivrednicima i da je važno što je resorno ministarstvo otvoreno za njihove nove predloge i razgovor i ukazao da je nemoguće odgovoriti na zahteve jednog dela poljoprivrednika koji traže da se ukine uvoz svega, jer bi to značilo prekid izvoza bilo čega na teritoriju Evropske unije.

Vučić je odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše protest poljoprivrednika koji blokiraju puteve, rekao da među poljoprivrednicima ima ljudi sa kojima vredi razgovarati i rešavati probleme, ali da ima i onih koji se bave politikom, a ne agrarom.

"Naravno, uvek vodimo brigu o poljoprivrednicima. Svake godine to imate i uvek ćete da imate, imate deo veoma dobronamernih poljoprivrednika sa kojima vredi razgovarati i rešavati probleme, ljudi koji se bave poljoprivredom, a ne politikom. Imate deo onih koji se bave politikom", ukazao je Vučić.

Naveo je da je zahteva za ukidanjem uvoza bio ideja Zlatka Kokanovića.

"On je otišao na pripremni sastanak, to su nam poljoprivrednici javili i rekao 'mi treba da insistiramo da se u potpunosti obustavi svaki uvoz', zato što su znali da je to nemoguće da prihvatimo, jer onda možemo da kažemo doviđenja izvozu bilo čega na teritoriju Evropske unije", rekao je Vučić.

Dodao je da je deo poljoprivrednika namerno došao sa idejom o zabrani uvoza kako bi dobili odgovor da je to nemoguće, pa da bi onda mogli da nastave sa političkim delovanjem.

"Nemam nikakav problem sa tim, samo mislim da se time odnose nefer prema drugim ljudima koji hoće da prave stvarne razgovore i stvarne dogovore. Meni je važno da Ministarstvo i ministar budu otvoreni za predloge, za razgovor, da pomognu sve što mogu, da vide kako mogu da učine poljoprivrednicima i to je za mene najvažnije", naveo je Vučić.

Dodao je da je, međutim, nemoguće ispuniti svačiju želju.

Foto: Kurir Televizija

O nasilju blokadera

Vučić je rekao da su blokaderi izgubili svaku snagu i kredibilitet i istakao da su oni svaki srpski praznik i instituciju pokušali da uruše i unište. Predsednik je, odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše navode Nove da su tokom protesta u Nišu gađane jajima prostorije Pokreta za narod i državu, kao i da je policija navodno "jurišala na građane" na Ušću u Beogradu, rekao da ne može da odvaja pažnju na stvari za koje misli da su sada nevažne. Govoreći o protestu u ponedeljak u Novom Sadu, naveo je da blokaderi nisu dali da na pristojan način bude obeleženo 200 godina od osnivanja Matice srpske i upitao kome je to, sem srpskim neprijateljima, ikada u istoriji palo na pamet.

"Svaki srpski praznik i svaku srpsku instituciju pokušali su da uruše i unište. Svaki, od Vidovdana, Dana srpskog jedinstva, Dana Svetog Save, 27. januar, do Sretenja. Napadali su Maticu srpsku prošle godine i ove godine. Nisu dali ljudima da na pristojan način, bez uvredljivog tona, bez ružne reči, obeleže 200 godina od osnivanja Matice srpske. Kome li je to sem srpskim neprijateljima padalo na pamet ikada kroz istoriju?", kazao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje da prokomentariše navode da je policija juče tokom protesta na Ušću u Beogradu, gde bi trebalo da se gradi akvarijum, jurila građane, predsednik je kazao da je policija jurila one koji su rušili ogradu i ponašali se na kriminalan način.

"Postoji zakon i neko ko je dobio sve dozvole da radi posao i nešto divno, nešto čemu će se radovati naša deca, što će da privuče mnogo dece iz inostranstva kao dodatni sadržaj u Beogradu i Srbiji", rekao je Vučić.

Istakao je da su blokaderi protestovali zbog toga što se gradi nešto lepo u Beogradu.

O rečima Srđana Milivojevića da je Vučić objavio rat u Novom Sadu:

"Razmišljam da dam dodatno pomilovanje nekim blokaderima jer shvataju koliko su krivičnih dela činili. Niko s ove strane nikada nije pokušao da ubije blokadera, a oni koje su huškali Milivojević i Šolak, pokušali su da ubiju ljude, neki su jedva preživeli... Šta je sa 120 uništenih traktora? Kažu da Ekspo nije dobar, a oborićemo rekord sa 140 učesnika. Je l' loša pruga od aerodroma do centra grada, o čemu oni nikad nisu razmišljali?"