Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u ekskluzivnom intervjuu za CNN Indija govorio je o svojim prvim susretima sa Indijcima u Londonu i iskustvima koja su duboko uticala na njegov profesionalni put. Vučić se prisetio svog odlaska u London nakon završetka vojne službe u bivšoj Jugoslaviji, tokom perioda nasilja i raspada zemlje.

"Otišao sam u London da zaradim novac, nešto kupim za sebe i da bar malo naučim jezik. Imao sam nekoliko srpskih i poljskih prijatelja koji su radili za porodicu Cigar, u prodavnici sa alatima na Gloucester Road. Iako sam obavljao obične poslove – prodavao, brisao podove – primetio sam koliko su Indijci radili predano, dolazili pre mene i ostajali nakon mene, bez slobodnog dana, fokusirani i smireni", rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je iskustvo rada sa tim ljudima oblikovalo njegovu radnu etiku.

"Oni su se trudili da sačuvaju mirnoću i racionalnost, čak i kada su emocije bile jake. Posmatranje njihove posvećenosti i discipline pomoglo mi je da postanem jedan od najboljih studenata na Univerzitet u Beogradu, a potom da započnem karijeru, rekao je Vučić.

On je dodao da je iskustvo sa Indijcima promenilo i njegov pogled na ovu zemlju.