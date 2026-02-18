Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je razgovarao sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem o savezu Zagreb-Tirana-Priština.

Vučić je preneo da mu je Plenković rekao da vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba nije uperen protiv Srbije.

- Ne bi bilo fer da iznosim to i da govorim sve, ali u jednoj rečenici mogu da kažem da je premijer Plenković rekao da to nije upereno protiv Srbije. Sve drugo što bih rekao izlazilo bi iz okvira uljudnosti, pristojnog ponašanja i kršilo bi nekakva pravila dobre vere i racionalnog razgovora koje imate takvom prilikom - rekao je predsednik Vučić.

Detaljno obraćanje pročitajte u posebnoj vesti.

Ne propustitePolitika"ČEKAJU DA KRENE SUKOB EVROPE I RUSIJE DA BI MOGLI DA SRUŠE SRBIJU" Vučić o savezu Tirana-Priština-Zagreb: "On su formirali vojni savez da bi nas napali"
Screenshot 2026-02-17 184408.png
Politika"VELIKA PRETNJA GRAĐANIMA SRBIJE, MNOGO VEĆA NEGO ŠTO U OVOM TRENUTKU MOŽETE SAGLEDATI" Vučić o savezu Zagreb-Priština-Tirana: Imam više obaveštajnih podataka
Aleksadnar Vučić (6).png
Politika"DRASTIČNO I DRAMATIČNO SU UVEĆANI NAŠI ODBRAMBENI KAPACITETI" Vučić: Veoma smo zabrinuti zbog formiranja vojnih saveza u okruženju protiv Srbije
Dom garde (1).jpeg
Politika"U REGIONU SE NAORUŽAVAJU, PRAVE SAVEZE..." Vučić nikad direktniji: Zašto? Zbog sira i vojne muzike? Neće biti! Biće da je zbog Srbije
Aleksandar Vučić (1).jpeg