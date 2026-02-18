- Ne bi bilo fer da iznosim to i da govorim sve, ali u jednoj rečenici mogu da kažem da je premijer Plenković rekao da to nije upereno protiv Srbije. Sve drugo što bih rekao izlazilo bi iz okvira uljudnosti, pristojnog ponašanja i kršilo bi nekakva pravila dobre vere i racionalnog razgovora koje imate takvom prilikom - rekao je predsednik Vučić.