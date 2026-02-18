Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je danas svim vernicima islamske veroispovesti u Srbiji početak meseca Ramazana.

On je u čestitki poželeo da im nastupajući dani molitve i posta budu ispunjeni mirom, dobrim zdravljem i srećom i prožeti "dubokom verom i nadom u zajedništvo i svakovrsni napredak".

- Želim da dani ramazana donesu duhovnu snagu i da ih provedete u radosti, okruženi porodicom i u zajedništvu sa svim građanima naše zemlje. Ramazan mubarek olsun - naveo je Vučić.

Čestitka Ivice Dačića

Čestitku je ranije uputio i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, koji je naveo da je Srbija "država u kojoj različitosti predstavljaju bogatstvo, a ne podelu, i u kojoj se vera, kultura i tradicija poštuju kao temelj stabilnog društva".

- Početak meseca Ramazana prilika je da još jednom istaknemo vrednosti koje nas kao društvo povezuju, međusobno poštovanje, solidarnost i razumevanje. Neka Ramazan donese nadu, dobročinstvo i slogu, a da Ramazanski Bajram dočekate u zdravlju, miru i radosti, okruženi porodicom i prijateljima - naveo je Dačić.

Vernicima islamske veroispovesti u Srbiji poželeo je da dane Ramazana provedu "u miru, duhovnoj snazi i zajedništvu sa svojim najbližima".

Ramazan, sveti mesec u Islamu, počinje danas, zalaskom sunca. Trajaće 29 dana, a prvi dan Ramazanskog bajrama je u petak, 20. marta. Vernici su dužni da tokom Ramazana od zore do sumraka ništa ne jedu i ne piju.