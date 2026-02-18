Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je komentarisao je napad blokadera tokom obeležavanja godišnjice Matice srpske u Novom Sadu.

- Izgubili su svaku snagu, izgubili su kredibilitet. Ne zaboravite nekoliko stvari. Pod jedan, svaki srpski praznik i svaku srpsku instituciju pokušali su da unište. Svaki. Od Vidovdana, Dana srpskog jedinstva, Dana Svetog Save, do Sretenja. Napadali su Maticu srpsku prošle godine, napadali su Maticu srpsku ove godine. Nisu dali ljudima da na pristojan način, bez uvredljivog tona, bez ružne reči, obeleže dvesta godina od osnivanja Matice srpske. Kome li je to, osim srpskim neprijateljima, padalo na pamet ikada kroz istoriju? - upitao je Vučić.

"Policija jurila one koji su rušili ogradu"

Komentarišući natpise u pojedinim medijima, on je rekao da je policija sinoć jurila one koji su rušili ogradu, i koji su se ponašali kriminalno.

Foto: Kurir Televizija

- Tu postoji zakon, postoji neko ko je dobio sve dozvole da radi posao i za nešto divno, za nešto čemu će se radovati naša deca, što će da privuče mnogo dece iz inostranstva kao dodatni sadržaj u Beogradu i Srbiji, zbog toga što grade neki akvarijum. Zbog toga što žele da se nešto lepo izgradi u našem Beogradu. Njihovi komentari su: Srbija ne izlazi na more, a tu će da se vrpolje nekakve ajkule. I onda shvatite da imate problem ne samo sa neozbiljnim i neodgovornim ljudima, već sa ljudima sa kojima niste baš načisto jesu li u vinklu ili nisu. I to zaista nikada nisam želeo nikoga da uvredim, ali ne ljutite se, zamislite da to odete i da kažete nekom drugom u nekom velikom gradu šta će ti u Parizu akvarijum pošto ne izlaziš na more. Kod njih ništa nema smisla, sve je naopačke - rekao je Vučić.

On se osvrnuo i na hapšenje čoveka koji je ošamario jednog od blokadera.

- Nisam doneo odluku hoću li da pomilujem tog čoveka ili ne, vidim da su uhapsili čoveka koji je ošamario jednog od blokadera i hvale se time po ceo dan. To je siledžija i nasilnik. Pa se pitam, a kako je to moguće? Kao građanin se pitam. Pa zar nisu nasilnici oni koji su došli da ometaju skup? Je li taj čovek došao na njihov skup? Jesu li oni došli neprijavljeno, protivzakonito na skup koji je bio zakonit, legalan i legitiman? Kažete mi šta je istina? Šta se svi pravimo ludi i blesavi kao da ne znamo o čemu je reč. Ne, oni su došli na taj skup. Oni su došli na taj skup od jedan, da izazovu incidente i da fizički napadaju ljude, nema koga nisu šikanirali. Vrištali, urlali - rekao je Vučić i dodao:

Pitanje za Tužilaštvo