Slušaj vest

Stalna misija Republike Srbije pri OEBS i drugim međunarodnim organizacijama u Beču danas je sprečila pokušaj isticanja i promovisanja simbola terorističke organizacije "UČK" tokom Konferencije "Zero Project", koja se održava u prostorijama Ujedinjenih nacija u Beču do 20. februara.

Kako je navedeno u saopštenju objavljenom na sajtu Stalne misije Srbije pri OEBS, tokom prvog dana Konferencije, jedna od učesnica sa inicijalima E. Š., koja se predstavlja kao navodna "ambasadorka dobre volje Kosova pri Međunarodnom komitetu za ljudska prava", pojavila se sa beretkom na kojoj je amblem terorističke organizacije "UČK".

Misija Republike Srbije je bez odlaganja ukazala Kancelariji UN na neprihvatljivost i neprimerenost takvog postupanja učesnice, imajući u vidu da predmeti sa simbolima terorističke organizacije "UČK" nose ozbiljnu istorijsku i političku osetljivost, kao i da njihovo isticanje podrazumeva promociju ideja koje zastupaju, što je neprihvatljivo u okviru skupa posvećenog univerzalnim temama i narušava neutralnost prostora UN.

- Nadležne službe UN reagovale su promptno i profesionalno, uklonile sporni predmet i jasno stavile do znanja učesnici da isticanje takvih i sličnih neprimerenih simbola neće biti dozvoljeno tokom konferencija i skupova u prostorijama UN - dodaje se u saopštenju.

Ističe se da će Misija Republike Srbije nastaviti da dosledno i odlučno reaguje na svaki pokušaj politizacije događaja u okviru međunarodnih organizacija, posebno kada je reč o zloupotrebi skupova posvećenih univerzalnim temama kao što su prava osoba sa invaliditetom.

- Misija ostaje čvrsto posvećena zaštiti interesa Republike Srbije, kao i očuvanju dostojanstva prostora UN i principa na kojima ova organizacija počiva - naglašava se u saopštenju Stalne misije Srbije.

Konferencija "Zero Project" predstavlja međunarodni skup posvećen unapređenju prava osoba sa invaliditetom i promociji inkluzivnih politika i praksi.

Organizuje je mreža nevladinih organizacija i fondacija, uz učešće značajnog broja predstavnika civilnog društva, stručne javnosti i osoba sa invaliditetom, dok se prostorije UN u Beču koriste isključivo kao mesto održavanja skupa, bez organizacione ili programske uloge u samom događaju.