"Njima smeta i Matica i crkva. Njima smeta svako ko nosi krst oko vrata i svako ko je u mantiji i svako ko predstavlja SPC. Važno je da se SPC u celini napadne. To je ista ona grupa ljudi koja se bori protiv izgradnje crkve na Limanu. To je ista ona grupa ljudi koja i prošle godine nastrala na Maticu srpsku i najjezivije od svega ovoga jesu njihova izvinjenja koja idu u pravcu 'Nismo znali da je mitropolit Joanikije, mislili smo da je patrijarh'. Dakle, bolje da se ne izvinjavaju", navela je ministarka Đurđević Stamenkovski i dodala:

"Njih to ne dotiče da oni sada zaista osećaju grižu savesti, nego oni sada žele da nekako to zakamufliraju, jer su se razotkrili. Pokazali su zapravo šta je njihov odnos prema crkvi. Jer kako oni sada da ubede ljude, da su to oni isti koji su dolazili ispred Hrama Svetog Save da lome kolač pa se kao sekirali, jer njima je mnogo stalo bilo da uđu u crkvu, pa zašto je ta crkva zatvorena, pa evo patrijarh je Vučićev bot, i tako neke, zaista, verujte da osećam nelagodu kada ponavljam šta su oni sve izgovarali za poglavara SPC. Zato će oni sada narednih dana da se peru, da prolaze kroz centrifugu od 1.200 obrtaja, da kažu 'Nismo mi hteli da zviždimo crkvi, taman posla', jer oni znaju da u Srbiji žive ljudi, bez obzira da li su religiozni ili ne, ali poštuju SPC. Srpska pravoslavna crkva, kao i naša vojska, su dve institucije od najvećeg ugleda i poverenja u našem narodu vekovima unazad".