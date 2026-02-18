Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da država vodi računa o poljoprivrednicima i da je važno što je resorno ministarstvo otvoreno za njihove nove predloge i razgovor i ukazao da je nemoguće odgovoriti na zahteve jednog dela poljoprivrednika koji traže da se ukine uvoz svega, jer bi to značilo prekid izvoza bilo čega na teritoriju Evropske unije.

Vučić je u Nju Delhiju, gde učestvuje na Samitu o veštačkoj inteligenciji, odgovarajući na pitanje novinara da prokomentariše protest poljoprivrednika koji blokiraju puteve, rekao da među poljoprivrednicima ima ljudi sa kojima vredi razgovarati i rešavati probleme, ali da ima i onih koji se bave politikom, a ne agrarom.

"Naravno, uvek vodimo brigu o poljoprivrednicima. Svake godine to imate i uvek ćete da imate, imate deo veoma dobronamernih poljoprivrednika sa kojima vredi razgovarati i rešavati probleme, ljudi koji se bave poljoprivredom, a ne politikom. Imate deo onih koji se bave politikom", ukazao je Vučić.

Naveo je da je zahtev za ukidanjem uvoza bio ideja Zlatka Kokanovića.

"On je otišao na pripremni sastanak, to su nam poljoprivrednici javili i rekao 'mi treba da insistiramo da se u potpunosti obustavi svaki uvoz', zato što su znali da je to nemoguće da prihvatimo, jer onda možemo da kažemo doviđenja izvozu bilo čega na teritoriju Evropske unije", rekao je Vučić.

Dodao je da je deo poljoprivrednika namerno došao sa idejom o zabrani uvoza kako bi dobili odgovor da je to nemoguće, pa da bi onda mogli da nastave sa političkim delovanjem.

"Nemam nikakav problem sa tim, samo mislim da se time odnose nefer prema drugim ljudima koji hoće da prave stvarne razgovore i stvarne dogovore. Meni je važno da Ministarstvo i ministar budu otvoreni za predloge, za razgovor, da pomognu sve što mogu, da vide kako mogu da učine poljoprivrednicima i to je za mene najvažnije", naveo je Vučić.