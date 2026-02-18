- Da, ugroziće Akvarijum, ne znam šta. Neverovatno je ljudi, sve što hoćete da napravite i izgradite, oni hoće da sruše. Kao da prisustvujemo obnovi Ludističkog pokreta, nije to od ludaka, nije daleko od toga. Kao da kod nas postoji neka vrsta Ludističkog pokreta, samo što ovde nije po Nedu Ludu, već po raznim ludacima koji bi da spreče napredak Srbije - naveo je predsednik i dodao:

- Da li ste čuli za sličan slučaj da neko sprečava da se izgradi Prirodnjački muzej? Ima samo kod nas, to ne govori da su naši ljudi ovakvi ili onakvi, već koliko je više novca spolja ušlo da rušenje naše države i crkve. I zato nije slučajno pravljen ovaj vojni savez, da neke uhvatite sa ovako debelim kovertama novca koje treba da podele aktivistima za rušenje države i naših vrednosti. Ovo je samo trenutak kada će da priznaju da su poraženi, i oni znaju da su poraženi, ali to ne može lako da se prizna. Ali narod je pobedio, država, pobedili su ljudi, ljudi koji žele Srbiju napred i bolju budućnost za svoju decu!