Politika
PETAR PETKOVIĆ: Doći će dan kada će Kurti odgovarati za sve zločine nad Srbima
Slušaj vest
Direktor kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas povodom izjave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da treba formirati poseban međunarodni sud za zločine u slučaju ''Sarajevo Safari'', da će doći dan kada će Kurti odgovarati za sve zločine nad Srbima.
"Udruženi napad Kurtija i blokadera na predsednika Vučića izmišljenim scenarijima deo su iste matrice i potiču iz istog centra moći s namerom da se Aleksandar Vučić dehumanizuje. Nema te laži koju neće plasirati, pa tako i ova sto puta demantovana o 'Sarajevo safariju', samo da ga sruše'', objavio je Petković na mreži X.
''Neće im proći! Ali će doći dan za sud na kom će Kurti odgovarati za sve zločine nad Srbima'', napisao je Petković.
21 · Reaguj
Komentariši