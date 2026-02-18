Slušaj vest

Direktor kancelarije za KiM Petar Petković izjavio je danas povodom izjave premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da treba formirati poseban međunarodni sud za zločine u slučaju ''Sarajevo Safari'', da će doći dan kada će Kurti odgovarati za sve zločine nad Srbima.

"Udruženi napad Kurtija i blokadera na predsednika Vučića izmišljenim scenarijima deo su iste matrice i potiču iz istog centra moći s namerom da se Aleksandar Vučić dehumanizuje. Nema te laži koju neće plasirati, pa tako i ova sto puta demantovana o 'Sarajevo safariju', samo da ga sruše'', objavio je Petković na mreži X.