(VIDEO) BRATSKI SUSRET VUČEVIĆA I FICA! Lider SNS u Bratislavi na obeležavanju Dana državnosti Srbije: "Naši prijatelji nas nikad nisu izneverili!"
Miloš Vučević, lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja, prisustvovao je na obeležavanju Dana državnosti Republike Srbije u Bratislavi, gde je imao bratski susret sa slovačkim premijerom Robertom Ficom.
- Imao sam čast da na obeležavanju Dana državnosti Republike Srbije u Bratislavi, našim slovačkim prijateljima prenesem prijateljske i bratske pozdrave predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i celokupnog srpskog naroda. Uzajamno poštovanje i prijateljstvo naša dva naroda, koje su dodatno učvrstili predsednik Vučić i premijer Fico, garant su jačanja naših veza putem ekonomske, kulturne i naučne saradnje - naveo je i dodao:
- Očekujem još čvršće povezivanje naših naroda i država, i dalje jačanje političke i ekonomske saradnje - poručio je Vučević na svom nalogu na Instagramu.
Potom je naglasio da "nas naši prijatelji nikada nisu izneverili po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta Srbije".
- Na nama je da nastavimo da čuvamo nezavisnost, suverenost i slobodu naših država, i prijateljstvo i razumevanje naših naroda. Neka živi Srbija ! Živela Slovačka - poručuje se u objavi.
Kurir.rs