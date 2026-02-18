Slušaj vest

Miloš Vučević, lider Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Srbije za regionalna pitanja, prisustvovao je na obeležavanju Dana državnosti Republike Srbije u Bratislavi, gde je imao bratski susret sa slovačkim premijerom Robertom Ficom. 

- Imao sam čast da na obeležavanju Dana državnosti Republike Srbije u Bratislavi, našim slovačkim prijateljima prenesem prijateljske i bratske pozdrave predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i celokupnog srpskog naroda. Uzajamno poštovanje i prijateljstvo naša dva naroda, koje su dodatno učvrstili predsednik Vučić i premijer Fico, garant su jačanja naših veza putem ekonomske, kulturne i naučne saradnje - naveo je i dodao:

- Očekujem još čvršće povezivanje naših naroda i država, i dalje jačanje političke i ekonomske saradnje - poručio je Vučević na svom nalogu na Instagramu.

Potom je naglasio da "nas naši prijatelji nikada nisu izneverili po pitanju poštovanja teritorijalnog integriteta Srbije".

- Na nama je da nastavimo da čuvamo nezavisnost, suverenost i slobodu naših država, i prijateljstvo i razumevanje naših naroda. Neka živi Srbija ! Živela Slovačka - poručuje se u objavi.

Kurir.rs

