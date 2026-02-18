Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da blokaderi nemaju šta da ponude građanima Srbije, kao i da, sudeći po njihovim reakcijama, ne znaju ništa o interesima i potrebama zemlje.

Odgovarajući na pitanje kako komentariše izjavu predsednika DS Srđana Milivojevića da je Vučić, kako je rekao, "objavio rat građanima u Novom Sadu", predsednik je rekao da razmišlja da dodatno pomiluje neke blokadere, jer, kako kaže, veruje da su shvatili koliko su gluposti pravili i koliko su krivičnih dela činili.

Šta blokaderi nude osim pretnji?

"Želim mir. Niko s ove strane nije pokušao da ubije nekog od blokadera, naprotiv od strane onih koje huška Srđan Milivojević zajedno sa Šolakom i drugim blokaderima je bilo pucnjeva prema našim ljudima, koji su teško ranjeni i jedva preživeli, bilo je korišćenje noževa, ali šta drugo da rade? Šta očekujete? Šta drugo da rade? Da kažu nešto šta će da urade u Srbiji, da vam kažu kako Ekspo nije dobar, a imaćemo 140 zemalja koje će da dođu, svetski rekord da oborimo... A kažite nam što vi to hoćete u stvari, osim što nam pretite svakog dana. Osim što pretite da ćete nas ubijati, lustrirati, da plivamo, da skačemo u Dunav, Savu...Imate li nešto drugo da ponudite ljudima? Imate li ponudite ljudima neko važno rukovanje sa nekim? Da vide ljudi da možete da predstavite zemlju na ciljani način negde. I to niste u stanju.

Vučić je rekao da oni koji ne razumeju značaj Turske, Indije, Azerbejdžana, Kazahstana, ne znaju ništa o interesima i potrebama zemlje.

Vučić je, odgovarajući na pitanje da prokomentariše navode da je odbio da se vidi sa delegacijom Evropskog parlamenta, a da razgovara sa predsednikom Turske, premijerom Indije, predsednikom Kazahstana, Azerbejdžana i da li je to ono što građani Srbije žele, ukazao na značaj tih zemalja i istakao da su ga birali građani Srbije.

Naveo je da veoma poštuje evroparlamentarce, ali da su lideri Turske, Indije, Azerbejdžana, Kazahstana pojedinačno značajniji od svih evroparlamentaraca zajedno i dodao da oni koji to ne razumeju ne znaju ništa o interesima i potrebama zemlje.

"Ništa ne razumeju"

- Ako vi to toliko ne vidite i ako ste toliko slepi od mržnje i prema svojoj zemlji i ako toliko ne umete da čitate geopolitičku situaciju ljudi, kanite se politike ne bavite se politikom, uništićete nam Srbiju. Ne dao Bog da se dočepate vlasti na deset dana, rasturili biste nam zemlju. Ti ljudi da vode zemlju, ti ljudi pojma nemaju o stvarnoj snazi, o stvarnim interesima, o stvarnim potrebama jedne zemlje. Ti ljudi ništa ne razumeju. Oni misle da mi treba da budemo neka birokratska sekretarica kojoj treba neko da pošalje neko saopštenje, da se sa nečim saglasimo, da ćutimo, da budemo lokalne budale koje služe za povlačenje za uši i ništa više - rekao je Vučić i podsetimo da je Srbija to u prošlosti već bila.